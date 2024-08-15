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因應復徵義務役預官預士 一年期志願役預官116年停招

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部表示，隨著隨著94年次役男將在116年大學畢業並且恢復考選義務役預官預士，一年期志願役預官也將停招。圖／軍聞社
國防部表示，隨著隨著94年次役男將在116年大學畢業並且恢復考選義務役預官預士，一年期志願役預官也將停招。圖／軍聞社

因應少子化以及兵役制度調整，國防部在111年推出一年期志願役預官，不過實施兩年來，1000人的目標只招收到318人，達成率31.8%，據了解，隨著94年次役男將在116年大學畢業並且恢復考選義務役預官預士，一年期志願役預官也將在116年停招。

軍方曾在107年推出一年期志願役預官，規劃只要受訓22週即可掛階少尉並服役1年，表現優異者可續簽，估計每年招收800人；不過到109年時，國防部宣稱因常備部隊編現比將達90%而停辦。111年軍方再度推出一年期志願役預官，強調因應新興兵力與後備部隊戰力編成，規劃每年招收1期志預官，每年以700人為目標，強調此舉可提供役男多元就業選項，同時可滿足基層人力需求。

不過根據數據，111年首次招募目標700人，招獲204人，獲得率29.1%；112年目標300人，獲得114人，獲得率38%，實施兩年來獲得率31.8%，今年目標人數再降為147人，預計10月19日辦理甄選作業。

國防部表示，為滿足中、長期軍官人力需求及考量招募現況，114年仍將維持招募一年期志願役預備軍官班；後續配合94年次役男大學畢業，從116年起辦理大專考選預備軍官士官班，將停止招募一年期志預官。

另一方面，同樣因應恢復徵集一年義務役，中正預校國中部也將從114年起停招。軍方解釋，107年恢復招收中正預校國中部，是考量停徵一年役期義務役並停止考選義務役預官、預士，因此恢復招生作為人力補充規畫。不過今年起重新徵集一年義務役，人力補充變為多元，到116年時也將隨94年次役男大學畢業恢復考選義務役預官預士。

國防部恢復招收一年期志願役預官，２年來招募達成率31.8% 圖／國防部提供
國防部恢復招收一年期志願役預官，２年來招募達成率31.8% 圖／國防部提供

國防部 志願役 義務役

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