因應復徵義務役預官預士 一年期志願役預官116年停招

因應少子化以及兵役制度調整，國防部在111年推出一年期志願役預官，不過實施兩年來，1000人的目標只招收到318人，達成率31.8%，據了解，隨著94年次役男將在116年大學畢業並且恢復考選義務役預官預士，一年期志願役預官也將在116年停招。

軍方曾在107年推出一年期志願役預官，規劃只要受訓22週即可掛階少尉並服役1年，表現優異者可續簽，估計每年招收800人；不過到109年時，國防部宣稱因常備部隊編現比將達90%而停辦。111年軍方再度推出一年期志願役預官，強調因應新興兵力與後備部隊戰力編成，規劃每年招收1期志預官，每年以700人為目標，強調此舉可提供役男多元就業選項，同時可滿足基層人力需求。

不過根據數據，111年首次招募目標700人，招獲204人，獲得率29.1%；112年目標300人，獲得114人，獲得率38%，實施兩年來獲得率31.8%，今年目標人數再降為147人，預計10月19日辦理甄選作業。

國防部表示，為滿足中、長期軍官人力需求及考量招募現況，114年仍將維持招募一年期志願役預備軍官班；後續配合94年次役男大學畢業，從116年起辦理大專考選預備軍官士官班，將停止招募一年期志預官。