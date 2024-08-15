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海空精準彈藥操演20日九鵬登場 將實彈射擊機密彈種

中央社／ 台北15日電

空軍精準彈藥射擊操演20日起在屏東九鵬展開，除實彈射擊雄風、愛國者飛彈及劍翔無人機，海巡艦艇將「平戰轉換」投入演習外，據了解，也將射擊「機密彈種」。

中共近年不斷對台文攻武嚇，並以機艦侵擾台灣周邊海空域，並不時逾越台海中線，甚至在台海周邊舉行軍演，已嚴重衝擊區域和平穩定；國軍除持續國造及對外籌獲軍備，也強化訓練力度及改革制度，以因應可能的潛在威脅。

知情人士告訴中央社記者，屬年度例行演訓的「海空精準彈藥射擊操演」，8月20日起將在屏東九鵬一帶實施。

目前規劃，海空軍將實彈射擊雄風二型及三型反艦飛彈、愛國者二型防空飛彈、天弓三型防空飛彈等彈種外，由中科院研製的劍翔無人機（目前交軍的型號分別有反輻射、誘敵型，另有衛星定位、目標影像兩型研製中）也將參與此次射擊；此外，為驗證「平戰轉換」，海巡艦艇規劃掛載反艦飛彈，與海軍各型軍艦執行實彈操演。

另一名知情人士上午也透露，此次射擊操演中，將實彈射擊「機密彈種」，但不便說明細節。

空軍司令部對此回應，空軍武器裝備籌購，均依敵情威脅與作戰實需妥慎規劃，適切籌建國防武力，有關戰力規劃與戰備整備內容，循例不予評論。

實彈 愛國者飛彈 空軍

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