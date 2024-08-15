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17中共機艦擾台 山東艦編隊穿越巴士海峽往南海航行

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
日本防衛省公布，中共山東號航艦編隊於12日到13日間，向西穿越巴士海峽往南海航行。圖／日本防衛省統合幕僚監部
日本防衛省公布，中共山東號航艦編隊於12日到13日間，向西穿越巴士海峽往南海航行。圖／日本防衛省統合幕僚監部

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計17架、艘次中共機艦繞台。其中6架共機跨越海峽中線進入西南空域活動。另一方面，日本防衛省再次公布中共山東號航艦編隊經過巴士海峽往南海航行。

國防部今天公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨（14）日清晨到今（15）日清晨6時為止，共計偵獲共機6架次、共艦11艘次持續在台海周邊活動，這6架次共機跨越海峽中線進入西南空域活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

根據軍方公布的航跡圖，從昨天上午7時到下午1時為止，這6架次共軍主、戰機及直升機在台海中線邊緣沿線活動，其中曾跨越中線並接近到基隆西方約78浬，在南部則有軍機跨越海峽中線直逼到鵝鑾鼻西北方約99浬。

日本防衛省日前公布中共海軍山東號航艦編隊東出西太平洋後，統合幕僚監部昨天再公布山東艦編隊已經於12日到13日間穿越巴士海峽南部向西往南海航行。統合幕僚監部指出，12日晚間8時左右偵獲山東艦率領055型大型驅逐艦延安號（舷號106）、052D型驅逐艦湛江號（舷號165）及054A型巡防艦運城號（舷號571），在與那國島南方約530公里海域航行。編隊中的4艘艦艇在12日到13日間已向西經巴士海峽駛向南海。

國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨天清晨到今天清晨6點為止，共計偵獲共機6架次、共艦11艘次持續在台海周邊活動。圖／國防部
國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨天清晨到今天清晨6點為止，共計偵獲共機6架次、共艦11艘次持續在台海周邊活動。圖／國防部

中共 台海 國防部

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