17中共機艦擾台 山東艦編隊穿越巴士海峽往南海航行

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計17架、艘次中共機艦繞台。其中6架共機跨越海峽中線進入西南空域活動。另一方面，日本防衛省再次公布中共山東號航艦編隊經過巴士海峽往南海航行。

國防部今天公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨（14）日清晨到今（15）日清晨6時為止，共計偵獲共機6架次、共艦11艘次持續在台海周邊活動，這6架次共機跨越海峽中線進入西南空域活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

根據軍方公布的航跡圖，從昨天上午7時到下午1時為止，這6架次共軍主、戰機及直升機在台海中線邊緣沿線活動，其中曾跨越中線並接近到基隆西方約78浬，在南部則有軍機跨越海峽中線直逼到鵝鑾鼻西北方約99浬。