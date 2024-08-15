【專家之眼】南海聯合軍演增多 威脅台灣戰略安全

近半年來，南海地區緊張持續升高，區域內、外國家接二連三舉行單邊、雙邊、或多邊的聯合軍演。

儘管南海區域內、外國家一再宣示、呼籲各方採取有效措施以維持南海和平穩定，但中國大陸與美國所主導國家集團在南海的對抗態勢變得更加明顯、尖銳化，針對性的海空軍演有增無減，頻率和參與國家也不斷擴大。

去年6月，美國、澳洲、日本、以及菲律賓的國防部防長趁出席新加坡香格里拉安全對話時首度召開四方會議。今年4月，此四國海軍在菲律賓所主張的專屬經濟海域舉行聯合海洋巡邏。5月，美、日、澳、菲防長在夏威夷會晤後，為進一步加深四邊安全聯繫，建立了所謂小型軍事合作組織，美國官員私下稱之為「Squad」（小隊）。

至今，以對抗中國大陸為首要目標的安全對話機制和軍事同盟越來越擴大，此包括由美國、日本、印度、澳洲所組成，被稱為「亞洲版小北約」的「四方安全對話」( Quad) ，以及澳洲、英國和美國組成的三方軍事合作聯盟，稱之為「AUKUS」。現在有多了一個Squad。

上一次的Quad峰會原訂2023年5月在澳洲雪梨舉辦，但美國拜登總統因華府債務上限協商取消行程。今年6月印度大選，總理納倫德拉•莫迪雖贏得連任，卻失去所屬印度人民黨在議會的多數席位，未來執政面臨挑戰，而美國將在11月舉辦總統大選，加上拜登的退選，有論者指出Quad峰會再度延期是有可能的。

鑒於Quad的印太安全對話機制影響力出現下滑現象，有分析家猜測美國建立Squad 的主要目標之一是想以菲律賓取代印度，加強對抗中國大陸。近期中菲南海對峙，關係緊張，小馬可仕總統採取的親美政策讓美國加大力度推動拉攏菲國的安全戰略。

值得注意的是，Squad的夥伴國彼此間 (美日、美澳、美菲) 都訂有雙邊協防條約，美國與澳洲更採取同一戰線，在東海和南海爭端中聲援日本與菲律賓的海洋主張和立場，且一致認為有必要採取有效措施牽制中國大陸的強勢擴張作為。

美國一再重申《美菲共同防禦條約》適用於南海，他國若在南海任何地方對菲律賓軍隊、飛機和公務船隻(此包括海岸防衛隊) 發動武力攻擊，美國將根據條約第4條，對菲律賓啟動防禦承諾。

繼8月1日，美國與菲律賓，以及8月2日，日本和菲律賓的海軍在南海菲國所主張專屬經濟海域舉行雙邊聯合軍演之後五天，美、加、澳、菲四國海軍也在南海舉行為期兩天的海空軍演。與此同時，中國大陸以「黃岩島附近海空域聯合戰巡」作為回應。

8月9日，菲律賓和越南的海岸警衛隊在馬尼拉附近海域舉行了聯合演習。更值得注意的是，8月13日開始，澳洲與東南亞14個國家展開為期5個月的「印太奮進」(Indo-Pacific Endeavour, IPE)聯合軍演，此包括菲律賓。澳洲也表示，AUKUS 已簽署核裝置及原料轉移協議，這是美國與英國協助澳洲大造核動力潛艦的關鍵一步。

南海軍演或許是海委會主委取消原定8月6日飛往南沙太平島慰問海巡人員行程的主因之一。但南海軍演對未來台灣南海戰略的安全構想與政策規劃有重要意涵與影響。

首先，Quad、 Squad、以及AUKUS的成員國都採取支持2016年南海仲裁案的最終判斷，認定中國大陸在南海所畫的九段線歷史性權利主張與1982年聯合國海洋法公約規定相抵觸，支持菲律賓所提出南海南沙島礁和海洋地物之法律地位，以及菲律賓在南海所主張的專屬經濟海域範圍，要求中國大陸遵守仲裁結果。這些國家的挺菲立場並不符合台灣在南海所持島嶼主權主張，以及專屬經濟海域內之海洋權益。

其次，美國拉攏區域外國家在南海進行以牽制、對抗中國大陸為首要目標之聯合巡邏和軍演的戰略越來越成功。歐巴馬總統與川普執政時期，美國大聲呼籲區域外的歐洲國家派遣機艦參加南海聯合巡邏和軍演，但效果不彰。拜登上台後，日本與澳洲加大力度，採取配合美國的南海政策，而加拿大、紐西蘭、英國、法國、德國等已紛紛跟上，加入圍堵中國大陸的行列。

中國大陸與美國，以及中國大陸和美國所主導的國家集團在南海進行軍事對抗，不利台灣所持維持南海地區和平與穩定的安全戰略目標。一但戰爭爆發，台灣政治、經濟、安全等利益將受不利影響。台灣應倡議的是南海非軍事化，以及推動台灣能夠加入的南海海洋合作和治理機制。

第三，美國拉攏區域外國家在南海進行以牽制、對抗中國大陸為目標的軍演將促使包括菲律賓在內的南海聲索國採取強硬對抗中國大陸的南海政策，北京也肯定會進一步擴大在南海的軍事安全戰略部署，更加強南海海域維權執法措施。此發展不利台灣在南海的戰略安全。