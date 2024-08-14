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巡護九號55天巡護近萬浬 管碧玲高雄港迎接慰勉

中央社／ 高雄14日電

海委會「巡護九號」今天返抵高雄港停泊，完成今年第2航次公海漁業巡護任務，共花費50多天、總航程超過9000浬，主委管碧玲等人到碼頭迎接，並頒發加菜金慰勉。

海洋委員會海巡署艦隊分署發布新聞稿指出，「巡護九號」6月21日自高雄港啟航，展開55天公海漁業巡護任務，與漁業署漁業檢查員登檢及慰問16艘台灣遠洋作業漁船，守護漁權及維護漁民作業安全，完成「北太平洋漁業委員會公約（NPFC）公海水域」及「中西太平洋漁業委員會公約（WCPFC）袋狀公海」巡護任務。

海巡署長張忠龍表示，「巡護九號」啟航首日晚間接獲通報，指1艘在鵝鑾鼻東北方570浬海域處作業台灣籍漁船，船上2名印尼籍船員滋事鬥毆，為避免衝突升溫、衍生喋血事件，船長請求海巡協助。

經「巡護九號」控制雙方並完成筆錄，將2名印尼籍船員及相關卷證交接給銜接苗栗艦，送返高雄處理後續事宜，完成處置船員滋事後，「巡護九號」繼續執行任務。

管碧玲表示，「巡護九號」遭遇船員持械糾紛，雖平和解決，但難保未來案件也如此順利，萬一遇激烈衝突，人員應充足準備相關安全措施，並要求人員加強訓練，以強化突發事件應變能力。

海巡署 管碧玲

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