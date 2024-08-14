巡護九號55天巡護近萬浬 管碧玲高雄港迎接慰勉

今年漢光演習就在颱風中草草結束，不過對於教召的召員來說，是天堂還是噩夢？ 從月前新聞宣布漢光將以實戰化無劇本方式進行，連教召部隊、甚至義務役都要投入到無劇本的漢光演習中，對這些學長們，將會是什麼體驗？這集邀請到的來賓就是在今年漢光幸運中獎的教召兵鄭昀，分享14天教召經歷了什麼。

2024-08-14 10:49