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大進滿88號4船員返馬公 家人興奮鼓掌：終於回來了

聯合報／ 記者林保光／澎湖即時報導
大進滿88號4船員今天凌晨搭大進滿96號返抵馬公。圖／讀者提供
大進滿88號4船員今天凌晨搭大進滿96號返抵馬公。圖／讀者提供

大進滿88號4名船員昨天獲釋，今天凌晨搭乘「大進滿96號」漁船回到馬公港。丁姓船員的家人在港邊等到他下船，高興拍手，女兒激動說「很開心、很激動，終於回來了，等了好久！」

大進滿88號7月2日在金門海域，疑因越界作業，洪姓船長及4名船員連人帶船被中共海警扣押，經前立委林炳坤、澎湖海峽兩岸交流協會理事長陳雙全、澎湖縣議長陳毓仁等人奔走下，昨天獲釋，由友船大進滿96號在中線西方海域，接駁丁姓和3名印尼籍船員上船，並在西嶼西方海域，由海巡署澎湖海巡隊派船戒護，今天凌晨1點45分航返馬公港。

大進滿96號返抵馬公港前，丁姓船員的家人和澎湖縣前副議長、澎湖海峽兩岸交流協會理事長陳雙全、船東許國文等人在港邊接人。

據了解，大進滿96號原本計畫接到丁姓等4名船員後，要繼續在海上作業，不過大陸海警要求須直接返回澎湖，抵達後還得傳照片給他們，確認人已經安全抵達澎湖，船方才改變計畫，直接送他們回馬公安檢碼頭。

今天凌晨1點45分，大進滿96抵達馬公港安檢碼頭，丁姓船員家人舉手鼓掌，女兒直說「很開心、很激動，終於回來了，等了好久！」

丁姓船員的女兒說，當大進滿88號被扣押，她曾打電話給爸爸，當時還有接通，爸爸說2、3天就回去，後來就打不通電話，一等就等了1個多月，這陣子她常去廟裡拜拜，祈求爸爸早點回家。

丁姓等4船員由陳雙全先前已委託的大陸人士，交給他們護照等證件，在抵達馬公港後，在船上辦入境手續。大進滿88號洪姓船長人船目前仍在大陸，等候案子結束才可能獲釋。

大進滿88號4船員今天凌晨搭大進滿96號返抵馬公，丁姓船員由女兒接回家。圖／讀者提供
大進滿88號4船員今天凌晨搭大進滿96號返抵馬公，丁姓船員由女兒接回家。圖／讀者提供
大進滿88號4船員今天凌晨搭大進滿96號返抵馬公。圖／讀者提供
大進滿88號4船員今天凌晨搭大進滿96號返抵馬公。圖／讀者提供
大進滿88號4船員今天凌晨搭大進滿96號返抵馬公，家人舉手鼓掌。圖／讀者提供
大進滿88號4船員今天凌晨搭大進滿96號返抵馬公，家人舉手鼓掌。圖／讀者提供

漁民 澎湖縣 金門

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