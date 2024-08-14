中共新一波聯合戰備警巡 39架次機艦出海
軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計39架、艘次中共機艦繞台。其中19架共機跨越海峽中線及進入北部、中部、西南及東部空域活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。
國防部公布中共機艦昨天發動新一波「聯合戰備警巡」行動，今天公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨（13）日清晨到今（14）日清晨6時為止，共計偵獲共機27架次、共艦12艘次持續在台海周邊活動，其中19架次共機跨越海峽中線進入北部、中部、西南和東部空域活動。
根據軍方公布的航跡圖，從昨天清晨6時到下午2時為止，有16架次共軍主、輔戰機及無人機在台海中線邊緣沿線活動，其中10架次曾跨越中線並接近到基隆西北方約60浬，並有1架無人機經台灣北部繞飛至東部外海，最近時距離基隆東方約42浬。另外，從上午7時到9時，有主戰機6架次跨越海峽中線直逼到鵝鑾鼻西北方約35浬。
同時，昨天上午6時到10時為止，有中共輔戰機2架次出現在我防空識別區北方邊緣；上午8時到12時間，另有輔戰機2架次在西南空域活動，最接近時距離鵝鑾鼻西南方約146浬。
國防部並且預告，8月16日中共於西昌衛星發射中心將有發射載運火箭的活動，火箭可能向西太平洋方向飛越我防空識別區上空，提醒民眾注意。
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