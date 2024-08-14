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空軍嘉義基地開放漏網鏡頭 新誕生第9代F-16V特技教官獨家臂章

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
空軍嘉義基地上周六開放，主場第四聯隊新誕生的F-16V第9代劉姓中校特技教官，與第8代的陳姓中校特技教官，駕雙座戰機，表演精湛飛行戰技，博得滿堂彩。眼尖航迷發現2人專屬臂章，繡著「8」、「9」數字及隊徽。圖／ 航迷提供
空軍嘉義基地上周六開放，主場第四聯隊新誕生的F-16V第9代劉姓中校特技教官，與第8代的陳姓中校特技教官，駕雙座戰機，表演精湛飛行戰技，博得滿堂彩。眼尖航迷發現2人專屬臂章，繡著「8」、「9」數字及隊徽。圖／ 航迷提供

今年國軍唯一一場營區開放活動，上周六在空軍嘉義基地登場，營區開放日安排F-16V、幻象、IDF3種主力戰機雙座機特技表演，其中主場空軍第四聯隊新誕生的第9代劉姓中校特技教官，與第8代的陳姓中校特技教官，駕雙座戰機，表演精湛飛行戰技，博得滿堂彩，眼尖航迷發現2人專屬臂章，繡著「8」、「9」數字及隊徽。

軍方人員說，第四聯隊特技教官臂章是教官獨家擁有的，代表特技教官精湛飛行戰技榮耀，目前基地誕生第9代特技教官，特技教官任期1至2年，基地開放第8代、第9代教飛雙座戰機，象徵傳承，7月晉升少將的空軍嘉義基地第四聯隊長楊全文，曾任F-16單機第4代特技飛行官。

空軍四聯隊主場第8、9代特技教官，駕Ｆ16Ｖ雙座戰機表演「最大推力起飛及副翼滾」「倒飛」「四點滾」「連續滾」「9G轉彎」「斜觔斗」「重飛戰術拉升」及「副翼滾加入三邊」。

軍方人員表示，擔任特技飛行教官條件嚴格，選派赴美接受戰術飛行培訓，飛行時數逾千小時，還要是中校官階以上，熟悉夜航、大G力小轉彎，空中纏鬥、閃躲飛彈攻擊等戰技。

楊全文日前北上，參加賴清德總統主持的晉任將官勗勉典禮，接受媒體訪問表示，單機特技飛行動作都是一連串空戰動作的組合，挑選特技飛行員時，除了一般技能一定要要達到標準外，還要有冷靜的頭腦，對於歷任特技飛官子弟兵，他強調這些後起之秀都比自己優秀。

空軍嘉義基地上周六開放，主場第四聯隊新誕生的F-16V第9代劉姓中校特技教官，與第8代的陳姓中校特技教官，駕雙座戰機，表演精湛飛行戰技，博得滿堂彩。圖／ 航迷提供
空軍嘉義基地上周六開放，主場第四聯隊新誕生的F-16V第9代劉姓中校特技教官，與第8代的陳姓中校特技教官，駕雙座戰機，表演精湛飛行戰技，博得滿堂彩。圖／ 航迷提供
空軍嘉義基地上周六開放，主場第四聯隊新誕生的F-16V第9代劉姓中校特技教官，與第8代的陳姓中校特技教官，駕雙座戰機，表演精湛飛行戰技，博得滿堂彩。眼尖航迷發現2人專屬臂章，繡著「8」、「9」數字及隊徽。圖／ 航迷提供
空軍嘉義基地上周六開放，主場第四聯隊新誕生的F-16V第9代劉姓中校特技教官，與第8代的陳姓中校特技教官，駕雙座戰機，表演精湛飛行戰技，博得滿堂彩。眼尖航迷發現2人專屬臂章，繡著「8」、「9」數字及隊徽。圖／ 航迷提供
空軍嘉義基地上周六開放，主場第四聯隊新誕生的F-16V第9代劉姓中校特技教官，與第8代的陳姓中校特技教官，駕雙座戰機，表演精湛飛行戰技，博得滿堂彩。眼尖航迷發現2人專屬臂章，繡著「8」、「9」數字及隊徽。圖／ 航迷提供
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戰機 教官 空軍

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