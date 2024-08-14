空軍嘉義基地開放漏網鏡頭 新誕生第9代F-16V特技教官獨家臂章

今年國軍唯一一場營區開放活動，上周六在空軍嘉義基地登場，營區開放日安排F-16V、幻象、IDF3種主力戰機雙座機特技表演，其中主場空軍第四聯隊新誕生的第9代劉姓中校特技教官，與第8代的陳姓中校特技教官，駕雙座戰機，表演精湛飛行戰技，博得滿堂彩，眼尖航迷發現2人專屬臂章，繡著「8」、「9」數字及隊徽。

軍方人員說，第四聯隊特技教官臂章是教官獨家擁有的，代表特技教官精湛飛行戰技榮耀，目前基地誕生第9代特技教官，特技教官任期1至2年，基地開放第8代、第9代教飛雙座戰機，象徵傳承，7月晉升少將的空軍嘉義基地第四聯隊長楊全文，曾任F-16單機第4代特技飛行官。

空軍四聯隊主場第8、9代特技教官，駕Ｆ16Ｖ雙座戰機表演「最大推力起飛及副翼滾」「倒飛」「四點滾」「連續滾」「9G轉彎」「斜觔斗」「重飛戰術拉升」及「副翼滾加入三邊」。

軍方人員表示，擔任特技飛行教官條件嚴格，選派赴美接受戰術飛行培訓，飛行時數逾千小時，還要是中校官階以上，熟悉夜航、大G力小轉彎，空中纏鬥、閃躲飛彈攻擊等戰技。