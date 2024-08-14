共機19架次越中線擾台 距鵝鑾鼻約35浬
國防部今天表示，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，19架次共機越中線侵擾北部、中部、西南及東部空域。空軍航跡圖顯示，侵擾北部共機距離基隆最近42浬，侵擾西南方共機距鵝鑾鼻最近約35浬。
國防部上午發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲27架次共機（其中19架次逾越海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域）、共艦12艘次，持續在台海周邊活動。
國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
根據空軍公布的航跡示意圖顯示，侵擾北部空域的共機，分別距離基隆約42浬、60浬；侵擾西南空域的共機，分別距離鵝鑾鼻約35浬、146浬。
此外，國防部也提及中共火箭的發射活動。中共將於8月16日於西昌衛星發射中心執行運載火箭發射，將往西太平洋方向飛行，並經過台灣防空識別區（ADIZ）。
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