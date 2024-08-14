快訊

與林郁婷同受性別攻擊！阿爾及利亞拳后要告JK羅琳、馬斯克

柯文哲假帳案 檢調搜索端木正會計師事務所、柯文哲辦公室 約談相關人

郵輪華語人才正夯 大學跨校「一條龍」取證獲國際認同

共機19架次越中線擾台 距鵝鑾鼻約35浬

中央社／ 台北14日電

國防部今天表示，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，19架次共機越中線侵擾北部、中部、西南及東部空域。空軍航跡圖顯示，侵擾北部共機距離基隆最近42浬，侵擾西南方共機距鵝鑾鼻最近約35浬。

國防部上午發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲27架次共機（其中19架次逾越海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域）、共艦12艘次，持續在台海周邊活動。

國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

根據空軍公布的航跡示意圖顯示，侵擾北部空域的共機，分別距離基隆約42浬、60浬；侵擾西南空域的共機，分別距離鵝鑾鼻約35浬、146浬。

此外，國防部也提及中共火箭的發射活動。中共將於8月16日於西昌衛星發射中心執行運載火箭發射，將往西太平洋方向飛行，並經過台灣防空識別區（ADIZ）。

中共 台海 國防部

延伸閱讀

共機入我領空？國防部承認畫錯了 6日航跡圖標註錯誤

F-16升空迎奧運國手 國防部：不影響戰備任務

26共機艦出海擾台 山東號航艦編隊再次東出太平洋

38共軍機艦出海擾台 東部外海艦載直升機距台東62浬

相關新聞

部隊鍋 EP180｜當教召遇上漢光 這14天經歷了什麼過程？

今年漢光演習就在颱風中草草結束，不過對於教召的召員來說，是天堂還是噩夢？ 從月前新聞宣布漢光將以實戰化無劇本方式進行，連教召部隊、甚至義務役都要投入到無劇本的漢光演習中，對這些學長們，將會是什麼體驗？這集邀請到的來賓就是在今年漢光幸運中獎的教召兵鄭昀，分享14天教召經歷了什麼。

大進滿88號4船員返馬公 家人興奮鼓掌：終於回來了

大進滿88號4名船員昨天獲釋，今天凌晨搭乘「大進滿96號」漁船回到馬公港。丁姓船員的家人在港邊等到他下船，高興拍手，女兒...

中共新一波聯合戰備警巡 39架次機艦出海

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計39架、艘次中共機艦繞台。其中19架共機跨越海峽中線及進入北部、...

影／搭載劍翔無人機灰色迷彩塗裝車輛 奔馳恆春台26線

中科院產製的劍翔無人機系統目前已服役，作為空軍特種飛彈之一，但僅止於航太展與記者會靜態陳展，國防部曾公布全系統測試影片。...

空軍嘉義基地開放漏網鏡頭 新誕生第9代F-16V特技教官獨家臂章

今年國軍唯一一場營區開放活動，上周六在空軍嘉義基地登場，營區開放日安排F-16V、幻象、IDF3種主力戰機雙座機特技表演...

空軍節嘉義基地創光榮歷史 營區10萬人參觀F-16伴飛奧運奪牌英雄

今天是空軍節「八一四」勝利87周年，空軍司令部辦理藍天美展、凌雲御風音樂會及球類競賽等活動，展現官兵優良傳承及文武兼備；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。