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空軍節嘉義基地創光榮歷史 營區10萬人參觀F-16伴飛奧運奪牌英雄

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
首支完成升級接裝F-16V嘉義基地第四聯隊，有「皇家空軍」美譽，上周六基地開放，軍方統計，共吸引10萬人次參觀，創營區開放人數紀錄。圖／航空迷提供
首支完成升級接裝F-16V嘉義基地第四聯隊，有「皇家空軍」美譽，上周六基地開放，軍方統計，共吸引10萬人次參觀，創營區開放人數紀錄。圖／航空迷提供

今天是空軍節「八一四」勝利87周年，空軍司令部辦理藍天美展、凌雲御風音樂會及球類競賽等活動，展現官兵優良傳承及文武兼備；首支完成升級接裝F-16V嘉義基地第四聯隊，有「皇家空軍」美譽，上周六基地開放，軍方統計，共吸引10萬人次參觀，創營區開放人數紀錄，昨天清晨出動3架F-16V雙座戰機升空，伴飛奧運奪牌台灣英雄載譽返國。

嘉義基地說，空軍節司令部統一辦慶祝紀念活動，日前承辦今年國軍唯一的營區開放，順利圓滿落幕，規畫5處接駁點，安排1500個車位預約，除出動軍用卡車、大巴士載客，還租用民間200輛遊覽車，營區開放雖碰上天空陰雨，但一整天活動仍吸引10萬人次參觀。

昨天清晨出動3架F-16V雙座戰機升空，伴飛奧運奪牌台灣英雄載譽返國，另有1架負責空中拍照，空軍司令部臉書粉專貼圖文說：「奧運英雄凱旋歸國，F-16戰機熱血護迎，奧運選手們精彩表現，向世界展現台灣實力，運動員們在國際舞台展現努力不懈勇氣與堅持，以及空軍官兵守護領空努力與付出，都是全體國人的驕傲。」

總統、副總統520就職典禮，2021年首支升級接裝F-16V BLK20型的空軍嘉義基地第四聯隊，從基地出動5架F-16V戰機，以大雁編隊飛行衝場，致敬三軍統帥。

面對中共戰機擾台，空軍獲美方支持，將141架F-16A/B戰機升級F-16V，第四聯隊是首支完成接裝的聯隊，構改後的F-16V戰機擔負戰備任務，最大改良是換裝AN/APG-83型的AESA雷達，可同時執行搜索、追蹤並鎖定多個目標，另改裝新式任務電腦、座艙儀表、頭盔瞄準系統、電戰莢艙等，搭配最新一代AIM-9X響尾蛇飛彈，讓F-16V戰力大躍進。

空軍四聯隊戰功彪炳，隊史記載，至今換裝9種不同戰機機型，面對中美台複雜情勢，中共戰機擾台，兩岸關係緊張，聯隊傳承空戰英雄精神，捍衛領空，保家衛國。

首支完成升級接裝Ｆ16Ｖ嘉義基地第四聯隊，有「皇家空軍」美譽，昨天清晨出動3架F-16V雙座戰機升空，伴飛奧運奪牌台灣英雄載譽返國。圖／取自空軍司令部臉書
首支完成升級接裝Ｆ16Ｖ嘉義基地第四聯隊，有「皇家空軍」美譽，昨天清晨出動3架F-16V雙座戰機升空，伴飛奧運奪牌台灣英雄載譽返國。圖／取自空軍司令部臉書
首支完成升級接裝Ｆ16Ｖ嘉義基地第四聯隊，有「皇家空軍」美譽，昨天清晨出動3架F-16V雙座戰機升空，伴飛奧運奪牌台灣英雄載譽返國。圖／取自空軍司令部臉書
首支完成升級接裝Ｆ16Ｖ嘉義基地第四聯隊，有「皇家空軍」美譽，昨天清晨出動3架F-16V雙座戰機升空，伴飛奧運奪牌台灣英雄載譽返國。圖／取自空軍司令部臉書
首支完成升級接裝F-16V嘉義基地第四聯隊，有「皇家空軍」美譽，上周六基地開放，軍方統計，共吸引10萬人次參觀，創營區開放人數紀錄。圖／航空迷提供
首支完成升級接裝F-16V嘉義基地第四聯隊，有「皇家空軍」美譽，上周六基地開放，軍方統計，共吸引10萬人次參觀，創營區開放人數紀錄。圖／航空迷提供

F-16V 戰機 空軍

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