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共機入我領空？國防部承認畫錯了 6日航跡圖標註錯誤

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部承認，經反覆比對監偵資料，8月6日共機航跡圖原繪圖基準點標註錯誤，共機距離最近應為蘭嶼東南33浬。圖／國防部提供
國防部承認，經反覆比對監偵資料，8月6日共機航跡圖原繪圖基準點標註錯誤，共機距離最近應為蘭嶼東南33浬。圖／國防部提供

軍事專家、中華戰略學會研究員張競與海軍前艦長呂禮詩日前質疑，8月6日中共軍機在台灣本島東南方活動，不過其航線已經進入領海基線與台灣本島陸地之間的領空。國防部今夜表示，經反覆比對監偵資料，當天共機距離最近應為蘭嶼東南33浬，原繪圖基準點標註錯誤。

張競日前在臉書貼文質疑國防部公布8月6日到7日清晨間的共機動態圖，6日有中共主戰機及直升機計5架次在台灣本島東南方海域上空活動。而其飛航活動位置唯一參考點係距離鵝鑾鼻約33浬。他質疑，鵝鑾鼻距離蘭嶼41浬、距離綠島57.2浬；再參考中華民國領海基線圖與領海基點地理位置資訊，看起來飛航航跡就在領海基線與臺灣本島陸地之間，領海基線向陸地內側就是內水，而內水上空無可置疑就是「領空」。

今天在國防部例行記者會中，面對媒體質疑「鵝鑾鼻半徑33浬範圍」已經屬於蘭嶼及台灣本島之間的水域，軍方仍舊重申共機未進入24浬鄰接區，有關台海周邊機、艦活動情況，國防部均能運用聯合情監偵手段，全程掌握、適切應處。

不過國防部在晚間承認，針對8月6日發布之中共解放軍進入臺海周邊空域活動示意圖，經反覆比對監偵資料，共機距離最近應為蘭嶼東南33浬，原繪圖基準點標註錯誤。國防部說明，對於作業疏漏深切檢討，後續將加強人員教育訓練，並於示意圖增列蘭嶼及綠島等基準點，期使國人更明確了解敵情威脅動態。

中共 國防部 蘭嶼

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