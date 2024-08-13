我將仿製美軍的「鬼蝠魟」！國防部稱 用途與軍事無關

傳出國防部規劃研發水下無人遙控載具，採用美國「鬼蝠魟」造型。國防部今天表示，經向中科院查證，有關媒體報導的水下無人遙控載具研發計畫，是國內學術界所爭取新創學研預算，屬於學研基礎能力研究，非為特定軍事用途。

國防部今天舉行例行記者會，媒體詢問，傳出國防部規劃研發水下無人遙控載具，是採用美國國防高等研究計劃署（DARPA）所主導研發的「鬼蝠魟」（Manta Ray）無人潛艇造型方向整合國內資源來設計，且不會以自研技術為主。

國防部發言人孫立方少將指出，經向中科院查證，有關媒體所報導的水下無人遙控載具研發計畫，是國內學界爭取國家新創學研預算，主要希望發展軍民通用關鍵基礎技術，有效拓展、運用台灣海洋資源，是屬於學研基礎能力研究，非為特定軍事用途，國防部與中科院對於國內學術界投入研究，都是樂觀其成。

海軍參謀長邱俊榮中將表示，空中、水面、水下的無人載具，都是未來戰力倍增器，不論情監偵，以及如何整合從偵蒐到打擊的網路化作戰的發展趨勢，海軍都是密切關注，所以只要有利於無人系統，包含水面、水下載台的研發，海軍都有具體規劃，但目前還沒有到提供外界資訊的階段。