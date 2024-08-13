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國軍汰舊5年省23億 上半年招募順利

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國防部13日首次主動公開說明國軍的裝備汰除計畫。圖為後次室軍品整備處處長陳春忠。（國防部）
國防部13日首次主動公開說明國軍的裝備汰除計畫。圖為後次室軍品整備處處長陳春忠。（國防部）

針對國防預算創歷史新高，國軍除了買武器，也計畫逐步淘汰舊武器！國防部13日宣布，至2028年要汰除「CM24履帶彈藥車」等1459項軍備，預估可撙節維持費23億餘元。另外，國軍上半年預計招聘8266人，招到8623人，階段達成率為104.3%。國防部同時也宣布，因應義務役役期恢復至1年，中正預校的國中部將停止招生。

首次說明汰除計畫

這是國防部第一次主動公開說明裝備汰除計畫，後次室軍品整備處處長、少將陳春忠表示，國軍循「5年兵力整建計畫」建案，執行裝備接替換裝作業，老舊軍備汰除原則是經評估不符作戰需求、修復成本與使用效益不彰者。他說，未來5年將汰換CM24履帶彈藥車、ATF大字型救難艦與F-5戰鬥機等老舊軍備。

陳春忠提到，國軍作業維持費編列裝備維護所需預算，近年呈現遞增趨勢，另新獲武器裝備因工藝及科技水準提升，致維持妥善成本需求增高，其中零附件購製佔比約60%，因此國防部加速管制汰除老舊裝備，盼提升國防預算效益。

至於為何突然說明要汰除裝備？發言人孫立方表示，5年的汰除規劃都有在持續作業，只是剛好配合時間點對外說明。

預校國中部將停招

人事參謀次長室人才培育處長傅政榮則報告國軍113年上半年度招募成效暨114年招募班隊規畫。他說明，國軍今年計畫招募目標計1萬8906人，分別為軍官3630人、士官956人及士兵1萬4320人，今年上半年的階段計畫數8266人，階段招獲8623員，階段達成率104.3%。

另外，傅政榮也宣布，今年適逢恢復徵集1年義務役，人力補充變為多元，到了116年時，94年次需服1年役期的役男大學畢業，就會恢復考選義務役預官、預士制度，因此中正預校國中部明年（114年）將停止招生。

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