中正預校國中部停招 270名新生成末代學生

國防部今天在例行記者會上宣布，中正預校國中部將於明年停止招生。中正預校國中部今年招生，已錄取270名學生，訂8月25日入學，這些學生將成為中正預校國中部的末代學生。

中正預校政戰主任許瑞顯表示，依據國防部指導，中正預校國中部招生，是因為國軍在107年停止徵集1年役期義務役，才由中正預校招收國中部做為人力補充，今年適逢恢復徵集1年義務役，人力補充多元，明年國中部才停招，停招後，對目前的學生及剛錄取的新生，學生權益都不受影響。

今年中正預校國中部招生，已在4月 21日考完試，5月3日放榜，共錄取270名學生，訂8月25日新生入學報到。這群學生3年後以「116年班」名稱畢業，將成為中正預校國中部的末代畢業生。