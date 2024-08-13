撙節武器裝備維護經費 未來5年汰除M41D等1764項裝備

國防部表示，為了撙節武器裝備維持及後勤作業成本，加速汰除無效主輔戰裝備，預計將在未來5年內汰除M41D戰車、CM24履帶彈藥車、海軍大字號救難艦等裝備，總計將達1764項裝備，預計撙節維持費32億元。

國防部後次室軍品整備處處長陳春忠少將表示，國防部依據防衛作戰構想，完成25年期長程規劃審慎評估所需裝備，並且循「五年兵力整建計畫」，執行裝備接替換裝作業，並且管制各單位加速汰除無效主輔戰裝備規劃。

陳春忠指出，國軍作業維持費編列裝備維護所需預算，近年已經呈現遞增的趨勢，且因新獲武器裝備的科技水準提升，導致維護成本需求提高，因此國防部加訴管制汰除老舊裝備，根據五年兵整獲裝期程，已經規劃從113年到117年將汰除陸軍CM24履帶彈藥運輸車、海軍大字號ATF救難艦等1459項11萬7064件裝備，預估可撙節23億元，今年6月國防部再檢討加速汰除不符作戰效益等裝備，又新增M41D輕戰車等305項49019件裝備，可再撙節9億5131萬元。

媒體詢問，國軍規劃在5年內淘汰CM24彈藥車、M41D輕戰車和大字號等裝備，但後續有甚麼裝備可以接替？是否已經開始籌獲？例如目前布署於小金門烈嶼的M41D是否將用105公厘主砲雲豹輪型戰車取代？海軍新造「大武號」救難艦是否可順利服役並建造後續艦？

陳春忠表示，武器系統都有規劃替代方案，會依每年的建案期程執行，如M41D預計在117年到121年淘汰，不過新武器系統的分布、分配暫不說明。海軍司令部參謀長邱俊榮中將表示，大武號已經在海試中，預劃今年底可以交艦，現有大字號由於年限已久，會在做好完整兵力規劃設計，依預算額度、新型艦的效能來規劃規劃後續艦的建造並作相對應汰除。

外界也關切未來國軍汰除裝備能否在不破壞的情況下開放國內外民間收購保存？陳春忠表示，根據現行規定，汰除軍品的處理作法首先為供地方政府陳展；其次為拆卸破壞引擎、通訊器材等裝備後標售民間，最後是作為偽冒武器或靶船。對於國內外有任何特殊需求，後次室會以專案方式專簽處理。