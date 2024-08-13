軍方：上半年招募達成率104.3% 隨役男數滾動調整編裝

一年期義務役陸續入營服役後，國軍兵力結構和志願役招募狀況引起關注。國防部今天表示，今年國軍志願役計畫招募18906人，上半年的階段計畫招募數8266人、達成數8623人，達成率達到104.3%，其中軍官、士兵達成率都超過100%，軍方並指出，國軍從今年起配合一年期義務役的實際入營人數和受訓、服役需求，滾動彈性調整編裝。

國防部人事參謀次長人才培育處長傅正榮少將表示，今年國軍招募目標計18906人，其中軍官3630人、士官956人及士兵1萬4320人。今年上半年的階段計畫數8266人，階段招獲數8623人，達成率達104.3%。

傅正榮進一步說明，針對軍軍官班隊，截至7月1日止，包括軍校正期班、飛行常備軍官班、二技軍官班及大學儲訓軍官團(ROTC)等4個班隊，階段計畫數2120人，招獲數2186人，達成率103.1%。士官方面，包括到7月為止招募的士官二專班計畫數857人，招獲數809人，達成率94.4%，目前還有士官二專班及專業士官班在招募中。士兵招募包括社會青年、新訓及在營轉服等3個招募管道，計畫招募5289人，招獲5628人，達成率達106.4%。

面對媒體追問，傅正榮表示，每一年的招募班隊有週期性，士兵每年8梯次從年頭到年尾，軍官上半年以就學班隊為主，軍官的招募數額每年概同，成效也有一定成果。士官的招募成績僅達9成，主要是受少子化加劇，以及民間大學招生力度、多元入學措施等等，都壓縮衝擊了二專士官班的招生成效，他指出，二專是副學士，各民間大學是學士，再民間可選讀二專再讀二技取得學士學位，可能是學子的主要選項。

傅正榮並表示，去年同期的招募目標人數18882人，今年目標18906人，考量近年少子化加劇和大學多元入學，目前國軍招募壓力最大為士官班隊，就學、就業班隊則仍持平。

媒體同時關切隨著一年期義務役逐步入營、4個月軍訓役逐漸退出，國軍總員額總數是否調整變化？戰規司軍制編裝處處長張志煒少將表示，國軍今年起配合一年期義務役的實際入營人數和受訓、服役需求會滾動檢討編制，目前沒有固定數字，將配合實際入營人數滾動彈性調整編裝。