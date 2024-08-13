國軍招募達成率104.3% 中正預校國中部114年停招

國防部今天表示，國軍今年計畫招募目標計1萬8906人，上半年的計畫人數為8266人，招獲人數為8623人，上半年的階段達成率為104.3%，中正預校國中部將於明年停止招生。

國防部今天召開例行記者會，國防部人事參謀次長室人才培育處長傅政榮少將報告國軍113年上半年度招募成效暨114年招募班隊規劃。傅政榮說明，國軍今年計畫招募目標計1萬8906人，分別為軍官3630人、士官956人及士兵1萬4320人，今年上半年的階段計畫數8266人，階段招獲數8623員，階段達成率104.3%。

針對軍官班隊，傅政榮指出，截至7月1日止，國軍執行軍校正期班、飛行常備軍官班、二技軍官班、大學儲備軍官訓練團（ROTC）等4個班隊，階段計畫數2120人，階段招獲數為2186人，階段達成率103.1%；目前尚有專業軍官班及中正預校等班隊招募中。

至於士官班隊，傅政榮表示，截至7月1日止，已執行士官二專班，階段計畫數857人，階段招獲數809人，階段達成率94.4%；目前尚有二專士官班及專業士官班招募中。

對於士兵班隊，傅政榮提到，截至7月1日止，執行社會青年、新訓及在營轉服等3個管道招募，階段計畫數5289人，階段招獲數5628人，階段達成率106.4%；尚有社會青年4梯次、新訓及在營轉服等甄選作業。

關於明年的招募班隊規劃，傅政榮指出，區分就學及就業等9個班隊，並配合教育部升學與畢業季，制訂各招募簡章甄選期程。就學班隊為軍校正期班、大學儲備軍官訓練團、飛行常備軍官班、二技軍官班、中正預校高中部、士官二專班等6個班隊，就業班隊為專業軍官班、專業士官班、志願士兵等3個班隊。

傅政榮說明，中正預校國中部明年停止招生，是因為國軍107年停止徵集1年役期義務役，當時停止考選義務役預官、預士，當時恢復招生中正預校國中部作為人力補充規劃，今年適逢恢復徵集1年義務役，人力補充變為多元，到了116年時，94年次需服1年役期的役男大學畢業，就會恢復考選義務役預官、預士制度。