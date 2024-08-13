F-16升空迎奧運國手 國防部：不影響戰備任務
巴黎奧運中華代表團最後一批選手今天清晨搭機返台，總統府派遣F-16戰機升空迎接，不過中共軍方今天上午又發動一波「聯合戰備警巡」行動，國防部強調，國軍所有兵力派遣都有相關規定，並在不影響戰備任務的情況下執行。
巴黎奧運閉幕，中華代表團最後一批選手包括金牌拳后林郁婷在內，今天清晨搭機回台，總統府派遣嘉義空軍基地3架F-16戰機升空迎接，但另一方面，中共機艦今天清晨又發動一波聯合戰備警巡，也引發外界關切在共機持續擾台的敵情威脅下，這樣的活動是否符合戰訓本務？是否應更加重空軍的戰備壓力？
根據國防部提供資訊，從今天清晨6時45分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰及無人機計22架次出海活動。其中16架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中部、西南及東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
面對外界質疑，國防部政戰局政戰綜合處長張景泰表示，奧運選手在國際賽場上過關斬將、為國爭光，展現奮戰到底的決心，如今載譽歸國，足為國人學習的典範。張景泰強調，國軍任何的兵力派遣都依據相關規定辦理，在不影響戰備任務的情況下縝密規劃執行。
上屆東京奧運中華代表團拿下2金4銀6銅的史上最佳成績，當年羽球代表團返國時，政府出動4架幻象2000戰機在空中伴飛並施放熱焰彈，獲得球后戴姿穎及麟洋配等選手及民間的熱烈迴響，不過當時正值新冠疫情三級警戒高峰期，國人苦等不到疫苗引發社會民怨沸騰，也造成部分民意質疑空軍戰機因應共機頻繁擾台，已經肩負沉重的空防壓力，不應輕易移做他用；更質疑政府是藉奧運的好成績試圖轉移民怨壓力。
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