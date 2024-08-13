快訊

用毛巾搓洗較乾淨？答案可能出乎意料！一天洗澡幾次才健康？

平面圖曝光！台南1家5死火警 封閉式鐵皮屋、堆農機具阻救援

小孩子忍不住了！媽媽讓他尿排水溝被公審 網相挺：已經做很好了

26共機艦出海擾台 山東號航艦編隊再次東出太平洋

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部今天公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨天到今天清晨為止，共計偵獲共機15架次、共艦11艘次持續在台海周邊活動。圖／國防部提供
國防部今天公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨天到今天清晨為止，共計偵獲共機15架次、共艦11艘次持續在台海周邊活動。圖／國防部提供

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計26架、艘次中共機艦繞台。其中11架共機跨越海峽中線及進入西南及東部空域活動。軍方在今天公布的示意圖中，特別標示出東部外海共機與台東之間的距離。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

另一方面，日本防衛省公布，中共海軍山東號航艦編隊再次東出西太平洋。防衛省統合幕僚監部指出，昨天上午6時左右偵獲山東艦率領055型大型驅逐艦延安號（舷號106）、052D型驅逐艦湛江號（舷號165）及054A型巡防艦運城號（舷號571），在宮古島南方約420公里海域航行，並且進行艦載機起降訓練。

國防部今天公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨（12）日清晨到今（13）日清晨6時為止，共計偵獲共機15架次、共艦11艘次持續在台海周邊活動，其中11架次共機跨越海峽中線進入西南和東部空域活動。

根據軍方公布的航跡圖，從昨天上午到晚間8時為止，有12架次共軍主、輔戰機及直升機在台海中線邊緣沿線活動，其中8架次曾跨越中線並接近到基隆北北西方約83浬以及鵝鑾鼻西北西方約85浬。另外昨天上午到下午4時為止，有中共直升機2架次在西南空域活動，最接近時距離鵝鑾鼻西南方約60浬。

同時，從昨天下午4時50分到晚間7點間，又在東部外海偵測到可能來自中共艦艇的直升機1架在東部外海活動，最近時距離花蓮東南方外海約90浬。

日前軍事專家張競、呂禮詩質疑共機進入蘭嶼、台灣本島之間的內水上空之後，國防部公布的航跡圖特別加註「非按實際比例顯示」，同時今天特別標示出共機與花蓮之間的距離。

日本防衛省公布中共山東號編隊再次東出太平洋，並且進行艦載機起降訓練。圖／日本防衛省統合幕僚監部
日本防衛省公布中共山東號編隊再次東出太平洋，並且進行艦載機起降訓練。圖／日本防衛省統合幕僚監部

中共 台海 國防部

延伸閱讀

國防部：共機11架次逾中線 最近距鵝鸞鼻60浬

38共軍機艦出海擾台 東部外海艦載直升機距台東62浬

專家疑共機侵我內水上空 軍方：未進入「24浬鄰接區」

共機已進我東南領空？張競：天天公布航跡 反成溫水煮青蛙

相關新聞

26共機艦出海擾台 山東號航艦編隊再次東出太平洋

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計26架、艘次中共機艦繞台。其中11架共機跨越海峽中線及進入西南及...

稱一對八擊沉共軍還慶功全假的 揭海軍半年吞3敗往事

1965年是海軍失敗的一年，半年之內，打了3場海戰，傷1場，敗了2場，折損3艘軍艦；當年也是軍事宣傳離譜的一年，當局宣傳海軍以寡擊眾、海戰捷報，而海軍至今對這段尷尬過往也避而不談。 根據解密國防部報告，當時曾訪問海軍基層官兵，在基層眼中的高官，每次都說以寡擊眾、以少勝多，可是基層看到每次受傷沉沒的，都是自己的船，不但沒有俘虜過共軍，也沒撈過共軍屍體，更沒有繳獲共軍艦艇上一點東西，這樣的勝利究竟是怎麼一回事？「我們真不知應不應該相信了。這幾次海戰，我們每次都說是打勝了，可是實際上我們每次都吃了虧，希望上邊不要再欺騙我們，不要再讓我們糊裡糊塗的去送死。」...

專家：調整職務框架 防軍種獨大

國軍的參謀本部制度，當年創建時參考美軍的參謀首長聯席會議（JCS），經過多年發展，目前有八個聯參部門；相較於國軍，美國較...

海軍接新情報助次 打破三軍潛規則

賴清德總統上周勗勉今年元旦以來晉任將官，其中，新任戰規司長黃文啟中將，媒體多讚其英文造詣，外界較少注意的是，黃文啟原擔任...

整理包／兵役延長實施細節一次看！月薪漲至26k 部隊訓練44周計畫曝光

蔡英文總統27日一早召開國安高層會議，確定拍板義務役延長為一年，相關方案也出爐。民國94年次出生的役男，未來將改回服役一年，月薪也從目前的6510元提高到26307元，113年1月1日開始實施。聯合新聞網整理出兵役改革的幾個重點帶你一文了解。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。