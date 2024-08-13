26共機艦出海擾台 山東號航艦編隊再次東出太平洋

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計26架、艘次中共機艦繞台。其中11架共機跨越海峽中線及進入西南及東部空域活動。軍方在今天公布的示意圖中，特別標示出東部外海共機與台東之間的距離。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

另一方面，日本防衛省公布，中共海軍山東號航艦編隊再次東出西太平洋。防衛省統合幕僚監部指出，昨天上午6時左右偵獲山東艦率領055型大型驅逐艦延安號（舷號106）、052D型驅逐艦湛江號（舷號165）及054A型巡防艦運城號（舷號571），在宮古島南方約420公里海域航行，並且進行艦載機起降訓練。

國防部今天公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨（12）日清晨到今（13）日清晨6時為止，共計偵獲共機15架次、共艦11艘次持續在台海周邊活動，其中11架次共機跨越海峽中線進入西南和東部空域活動。

根據軍方公布的航跡圖，從昨天上午到晚間8時為止，有12架次共軍主、輔戰機及直升機在台海中線邊緣沿線活動，其中8架次曾跨越中線並接近到基隆北北西方約83浬以及鵝鑾鼻西北西方約85浬。另外昨天上午到下午4時為止，有中共直升機2架次在西南空域活動，最接近時距離鵝鑾鼻西南方約60浬。

同時，從昨天下午4時50分到晚間7點間，又在東部外海偵測到可能來自中共艦艇的直升機1架在東部外海活動，最近時距離花蓮東南方外海約90浬。