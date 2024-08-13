26共機艦出海擾台 山東號航艦編隊再次東出太平洋
軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計26架、艘次中共機艦繞台。其中11架共機跨越海峽中線及進入西南及東部空域活動。軍方在今天公布的示意圖中，特別標示出東部外海共機與台東之間的距離。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。
另一方面，日本防衛省公布，中共海軍山東號航艦編隊再次東出西太平洋。防衛省統合幕僚監部指出，昨天上午6時左右偵獲山東艦率領055型大型驅逐艦延安號（舷號106）、052D型驅逐艦湛江號（舷號165）及054A型巡防艦運城號（舷號571），在宮古島南方約420公里海域航行，並且進行艦載機起降訓練。
國防部今天公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨（12）日清晨到今（13）日清晨6時為止，共計偵獲共機15架次、共艦11艘次持續在台海周邊活動，其中11架次共機跨越海峽中線進入西南和東部空域活動。
根據軍方公布的航跡圖，從昨天上午到晚間8時為止，有12架次共軍主、輔戰機及直升機在台海中線邊緣沿線活動，其中8架次曾跨越中線並接近到基隆北北西方約83浬以及鵝鑾鼻西北西方約85浬。另外昨天上午到下午4時為止，有中共直升機2架次在西南空域活動，最接近時距離鵝鑾鼻西南方約60浬。
同時，從昨天下午4時50分到晚間7點間，又在東部外海偵測到可能來自中共艦艇的直升機1架在東部外海活動，最近時距離花蓮東南方外海約90浬。
日前軍事專家張競、呂禮詩質疑共機進入蘭嶼、台灣本島之間的內水上空之後，國防部公布的航跡圖特別加註「非按實際比例顯示」，同時今天特別標示出共機與花蓮之間的距離。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言