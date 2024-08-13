國防部：共機11架次逾中線 最近距鵝鸞鼻60浬
國防部今天表示，昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機15架次，其中逾越台灣海峽中線及進入西南及東部空域11架次，並偵獲共艦11艘次，總計中共26機艦持續在台海周邊活動，部分共機距離鵝鑾鼻約60浬。
國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午7時44分至晚間9時28分，在台灣海峽空域偵獲中共12架次主、輔戰機及直升機，其中8架次逾越海峽中線，部分共機距離鵝鑾鼻約85浬，另一部分共機距離基隆約83浬。
國軍於昨天上午10時4分至下午4時10分，在台灣西南空域偵獲2架次直升機，最近距離鵝鑾鼻約60浬；另於昨天下午4時50分至下午6時49分，在台灣東部空域偵獲1架次直升機，距離花蓮約90浬。
國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言