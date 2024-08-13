國防部：共機11架次逾中線 最近距鵝鸞鼻60浬

1965年是海軍失敗的一年，半年之內，打了3場海戰，傷1場，敗了2場，折損3艘軍艦；當年也是軍事宣傳離譜的一年，當局宣傳海軍以寡擊眾、海戰捷報，而海軍至今對這段尷尬過往也避而不談。 根據解密國防部報告，當時曾訪問海軍基層官兵，在基層眼中的高官，每次都說以寡擊眾、以少勝多，可是基層看到每次受傷沉沒的，都是自己的船，不但沒有俘虜過共軍，也沒撈過共軍屍體，更沒有繳獲共軍艦艇上一點東西，這樣的勝利究竟是怎麼一回事？「我們真不知應不應該相信了。這幾次海戰，我們每次都說是打勝了，可是實際上我們每次都吃了虧，希望上邊不要再欺騙我們，不要再讓我們糊裡糊塗的去送死。」...

2024-08-13 07:30