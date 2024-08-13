快訊

用毛巾搓洗較乾淨？答案可能出乎意料！一天洗澡幾次才健康？

平面圖曝光！台南1家5死火警 封閉式鐵皮屋、堆農機具阻救援

小孩子忍不住了！媽媽讓他尿排水溝被公審 網相挺：已經做很好了

國防部：共機11架次逾中線 最近距鵝鸞鼻60浬

中央社／ 台北13日電

國防部今天表示，昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機15架次，其中逾越台灣海峽中線及進入西南及東部空域11架次，並偵獲共艦11艘次，總計中共26機艦持續在台海周邊活動，部分共機距離鵝鑾鼻約60浬。

國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午7時44分至晚間9時28分，在台灣海峽空域偵獲中共12架次主、輔戰機及直升機，其中8架次逾越海峽中線，部分共機距離鵝鑾鼻約85浬，另一部分共機距離基隆約83浬。

國軍於昨天上午10時4分至下午4時10分，在台灣西南空域偵獲2架次直升機，最近距離鵝鑾鼻約60浬；另於昨天下午4時50分至下午6時49分，在台灣東部空域偵獲1架次直升機，距離花蓮約90浬。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 國軍 國防部 戰機 解放軍

延伸閱讀

38共軍機艦出海擾台 東部外海艦載直升機距台東62浬

專家疑共機侵我內水上空 軍方：未進入「24浬鄰接區」

共機已進我東南領空？張競：天天公布航跡 反成溫水煮青蛙

一周內兩次「聯合戰備警巡」 44中共機艦出海繞台活動

相關新聞

26共機艦出海擾台 山東號航艦編隊再次東出太平洋

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計26架、艘次中共機艦繞台。其中11架共機跨越海峽中線及進入西南及...

稱一對八擊沉共軍還慶功全假的 揭海軍半年吞3敗往事

1965年是海軍失敗的一年，半年之內，打了3場海戰，傷1場，敗了2場，折損3艘軍艦；當年也是軍事宣傳離譜的一年，當局宣傳海軍以寡擊眾、海戰捷報，而海軍至今對這段尷尬過往也避而不談。 根據解密國防部報告，當時曾訪問海軍基層官兵，在基層眼中的高官，每次都說以寡擊眾、以少勝多，可是基層看到每次受傷沉沒的，都是自己的船，不但沒有俘虜過共軍，也沒撈過共軍屍體，更沒有繳獲共軍艦艇上一點東西，這樣的勝利究竟是怎麼一回事？「我們真不知應不應該相信了。這幾次海戰，我們每次都說是打勝了，可是實際上我們每次都吃了虧，希望上邊不要再欺騙我們，不要再讓我們糊裡糊塗的去送死。」...

專家：調整職務框架 防軍種獨大

國軍的參謀本部制度，當年創建時參考美軍的參謀首長聯席會議（JCS），經過多年發展，目前有八個聯參部門；相較於國軍，美國較...

海軍接新情報助次 打破三軍潛規則

賴清德總統上周勗勉今年元旦以來晉任將官，其中，新任戰規司長黃文啟中將，媒體多讚其英文造詣，外界較少注意的是，黃文啟原擔任...

整理包／兵役延長實施細節一次看！月薪漲至26k 部隊訓練44周計畫曝光

蔡英文總統27日一早召開國安高層會議，確定拍板義務役延長為一年，相關方案也出爐。民國94年次出生的役男，未來將改回服役一年，月薪也從目前的6510元提高到26307元，113年1月1日開始實施。聯合新聞網整理出兵役改革的幾個重點帶你一文了解。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。