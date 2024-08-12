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專家：調整職務框架 防軍種獨大

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導

國軍的參謀本部制度，當年創建時參考美軍的參謀首長聯席會議（JCS），經過多年發展，目前有八個聯參部門；相較於國軍，美國較無某一職務固定某軍種擔任。不過，專家指出，理論上軍種不該成為擔任某一職務的限制因素，但任何潛規則的形成，都有其文化背景，牽一髮動全身，如要調整，還須全盤考量。

美軍JCS成員包括主席、副主席，以及陸軍、海軍、空軍、陸戰隊、太空軍、國民兵的主官。八個聯參次長室分別為人事、情報、作戰、後勤、計畫、通資、聯合發展、資源評估，縮寫為J1至J8。除了J1是准將，另外七位次長均為中將，目前有三位陸軍、兩位海軍、兩位空軍、一位陸戰隊。各次長室有一到兩位助理次長，有些是文官擔任。

前立委林郁方認為，國防部某職務固定由某軍種出任，一開始可能只是偶然，久而久之變成慣例。理論上，當事人軍種出身，不該成為派任職務時的隔閡，但若全不考慮潛規則，有無可能因主事者好惡，出現某軍種獨大問題？改革會不會導致破壞高於建樹，須仔細思量。

中華戰略學會資深研究員張競說，所有軍事事務運行，都是規章與戰略文化匯集的結果，在沒明文規定的部分，自然會出現潛規則。如美國每年國會都有國防授權法案，也有未切實遵循成文規定的狀況。另如中共火箭軍爆貪腐案，新任司令員與政委改派海空軍「空降」，則是因外在強大因素，打破潛規則的案例。

國防部 空軍 美國

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