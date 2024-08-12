新情報助次 打破三軍潛規則

賴清德總統上周勗勉今年元旦以來晉任將官，其中，新任戰規司長黃文啟中將，媒體多讚其英文造詣，外界較少注意的是，黃文啟原擔任參謀本部情報助理次長一職，接任者不再是與黃一樣出身陸軍，而由海軍朱惠民少將擔任，打破參謀本部各職務固定由某軍種擔任的潛規則。此舉是否代表有意打破過去陸海空軍固定盤踞的「山頭」，值得觀察。

國軍參謀本部下轄六個分管不同業務的次長室：聯一（人事）、聯二（情報）、聯三（作戰計畫）、聯四（後勤）、聯六（通資）、聯七（訓練），每部門的次長與助理次長，長期均由固定軍種擔任。陸軍是聯一、聯三、聯七次長，以及聯二助理次長；海軍是聯四次長，以及聯一、聯三、聯六助理次長；空軍是聯二、聯六次長，以及聯四、聯七助理次長。各次長室下轄的各處長，三軍也各有固定地盤。

此制度是一九五○年代，當時國防部長俞大維制訂。近七十年來，除新增聯六與聯七次長室，聯五（計畫次長室）轉至國防部本部，改稱戰略規劃司，變化不大。陸海空三軍在參謀本部人力比例，也維持創設時的二：一：一。當時國軍準備反攻大陸，陸軍規模遠高於海空軍總和，如今三軍規模已與當初不同，陸軍是否仍應占有一半聯參職務，頗引物議。此次情報助理次長由陸轉海，自然受矚目。

軍中人士分析，朱惠民曾任情次室情研中心主任，表現出色，接聯二助次可謂適才適所。但光憑此舉還無法證明，國防部有意打破潛規則，因戰規司長由海軍李世強換成陸軍黃文啟，聯二助次「以海換陸」亦可解讀為補償。