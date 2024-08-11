強化戰略溝通 國軍AI主播中英日3語言播報重砲射擊

國軍第5作戰區、第3作戰區近日在台中、新竹實施重砲射擊訓練，繼漢光演習後，國防部再度透過AI主播，以中文、英文、日文共3國語言播報訓練內容及目的，藉此強化對外戰略溝通，對內傳達國軍有能力守護家園。

為強化戰力，國軍第5作戰區、第3作戰區於8月7日、8日分別在台中甲南海灘一帶、新竹坑子口靶場實施M109A2自走砲、M110A2自走砲等各式武器重砲射擊。

繼漢光40號實兵演習後，國防部上午再度運用人工智慧（AI）虛擬主播，以中文、英文、日文共3國語言，播報第5作戰區、第3作戰區重砲射擊訓練，藉此增加國際傳播戰略效益。

國防部表示，貼近實戰化演練是積累戰力的泉源，國軍提升防衛作戰能力的決心與努力永不止歇，在漢光實兵操演後，近期本島第3、5作戰區，亦完成重砲實彈射擊訓練。國防部透過紀實影片，並結合AI主播，運用中、英、日語，再次強調中華民國國軍精實戰備、提升戰力的堅定意志，以及保家衛國、守護自由民主的決心，不受任何挑戰動搖。

國防部指出，戰力的培養有賴嚴格、精實的操練，不論是平時操課、戰備演訓或是實彈射擊，官兵一貫的態度，除了不斷地精進戰技，更要「求精求實、從嚴從難」；此次第3、5作戰區實彈操演，軍聞社再次透由AI人工智慧創新運用，以中英日文虛擬主播，介紹精實操演影片，期強化國際傳播效能，並向民眾及世界展現堅定自我防衛的決心意志。

國防部表示，自己國家自己守護，面對中共持續派出機艦及灰色地帶侵擾、恫嚇，國防部說，國軍有信心、有能力及有決心確保國家安全、百姓安康。

國軍設有5大作戰區，第一作戰區為陸軍澎湖防衛指揮部，第2作戰區為陸軍花東防衛指揮部，第3作戰區為鎮守北台灣的陸軍6軍團，第4作戰區為衛戍南台灣的陸軍8軍團，以及第5作戰區為駐紮中台灣的陸軍10軍團；除了5大作戰區，金門、馬祖也有防衛指揮部編制。