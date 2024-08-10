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空軍嘉義基地睽違6年開放 上萬人看戰機高難度翻滾、倒飛、9G小轉彎

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
空軍嘉義基地睽違6年開放，三軍儀隊今天開場表演。記者黃于凡／攝影
空軍嘉義基地睽違6年開放，三軍儀隊今天開場表演。記者黃于凡／攝影

空軍嘉義基地睽違6年開放參觀，今早湧入上萬人，不少人拿板凳先卡位，搶拍戰機帥照，還有多名兒童走丟，原訂F-16戰機衝場、雷虎小組特技操演，因天候不佳取消，但仍出動IDF戰機、幻象戰機、F-16戰機飛行，展示翻滾俯衝等高難度技術，獲滿堂喝采。

第3聯隊少校飛行官徐偉育駕駛IDF戰機，第2聯隊少校飛行官黃仲民駕駛幻象2000戰機，第4聯隊少校作戰官劉泳辰駕駛F16戰機，依序各別飛行，展示滾轉、低空高速衝場、倒飛、9G小轉彎等高難度動作，讓大家身歷其境「飛機比聲音快」感受。

政戰主任林佳田說，空軍嘉義基地氣象官用氣象雷達，觀測機場上空天氣仍有小雨，雖能見度陸續有轉好，但為維護飛行安全，決定取消F-16型機五衝場開幕，也取消雷虎小組特技操演，但仍會滑行至現場展示，飛機性能展演則照天氣狀況起飛。

空軍總司令劉任遠說，現今台海局勢雖然嚴峻，但請所有國人放心，空軍官兵一定堅守崗位，捍衛領空、永不妥協，用行動和強大實力證明，中華民國空軍絕對會為國人守護每一寸土地，絕對經得起千錘百煉，希望開放營區讓民眾感受國軍訓練成果，以及堅實國防戰力。

除了精湛的飛行演出，也有三軍樂儀隊、空軍軍樂隊等精彩表演，陸海空裝備與無人機地面陳展，包括C-130日運輸機、E-2K空中預警機、P-3C反潛機、UH-60M直升機、EC-225直升機、AT-3攻擊教練機、T-34教練機、海軍無人機及陸軍戰車，吸引許多人佇足拍照。

空軍嘉義基地睽違6年開放，今天吸引上萬人入營看戰鬥機。記者黃于凡／攝影
空軍嘉義基地睽違6年開放，今天吸引上萬人入營看戰鬥機。記者黃于凡／攝影
空軍嘉義基地睽違6年開放，今天吸引上萬人入營看戰鬥機。記者黃于凡／攝影
空軍嘉義基地睽違6年開放，今天吸引上萬人入營看戰鬥機。記者黃于凡／攝影
空軍嘉義基地睽違6年開放，空軍軍樂隊今天開場表演。記者黃于凡／攝影
空軍嘉義基地睽違6年開放，空軍軍樂隊今天開場表演。記者黃于凡／攝影
空軍嘉義基地睽違6年開放，今天吸引上萬人入營看戰鬥機，不少人一早就置板凳卡位攝影。記者黃于凡／攝影
空軍嘉義基地睽違6年開放，今天吸引上萬人入營看戰鬥機，不少人一早就置板凳卡位攝影。記者黃于凡／攝影
空軍嘉義基地睽違6年開放，今天吸引上萬人入營看戰鬥機。記者黃于凡／攝影
空軍嘉義基地睽違6年開放，今天吸引上萬人入營看戰鬥機。記者黃于凡／攝影

F-16 幻象戰機 空軍

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