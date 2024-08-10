獨／兵源緊？ 國防部擬刪經濟弱勢義務役男提前退伍門檻

疑似兵源緊，國防部擬刪經濟弱勢義務役男提前退伍門檻。國防部預告辦理「常備兵補充兵服役規則」第15條修正案，將取消義務役男可因「原負擔家庭生計主要責任之家屬死亡，無其他家屬負擔家庭生計」與「家庭依社會救助法核列為低收入戶或中低收入戶」兩項可提前申請退伍的條款，理由是現在義務役男服役期間待遇已有調高。

以義務役二兵為例，現行月薪為2萬320元，其中本薪1萬550元，通過訓練鑑測合格後可再領加給1萬800元。軍公教今年加薪4%，又增加1030元，月薪達2萬1350元。但這項額度仍遠低於民間每月基本（最低）工資的2萬5250元。

「常備兵補充兵服役規則」第15條原規定，常備兵現役在營期間於國防軍事無妨礙時，因家庭情況符合下列情形之一者，得申請提前退伍，第一款即為：原負擔家庭生計主要責任之家屬死亡，無其他家屬負擔家庭生計。但修正條文刪除此項規定，

此外，原文條第二款：「父母、子女或配偶領有效期內之重度以上身心障礙證明；或家屬領有效期內之中度以上身心障礙證明或重大傷病證明，且其他成年家屬無法照顧」的條款，也被從嚴修訂為「家屬中之直系血親、配偶或兄弟姊妹患有重度以上身心障礙，且無其他家屬照顧或其他家屬均屬65歲以上、未滿15歲、患有身心障礙、重大傷病或15歲以上未滿18歲經主管教育行政機關立案之學校證明就學中」。

對於刪除提前申請退伍的經濟條款，國防部在修法聲明中聲稱，因應內政部於民國113年7月5日修正發布常備役體位因家庭因素及替代役體位服補充兵役辦法第2條，有關常備役體位役男服補充兵役申請條件，以及113年7月23日修正發布替代役役男提前退役辦法第2條，有關替代役役男提前退役申請條件，並考量服兵役役男家屬一次安家費及三節生活扶助金發放基準調高，以及中華民國94年次1月1日以後出生的役男，經徵集服常備兵現役者，其服役期間的待遇已有調高，使役男於服役期間得以兼顧家庭生活開支，因此刪除現行條文第1款及第7款的申請條件。

根據內政部規定，針對不能維持生活的義務役男家屬，訂有「服兵役役男家屬生活扶助實施辦法」，每人每月未達內政部或直轄市政府所公布當年最低生活費，且家庭財產未逾一定金額者，區分為甲、乙、丙三個等級，報經直轄市、縣市政府核定後，可發給一次安家費及三節生活扶助金以維持其生活，如82年次以前、94年次以後出生役男徵集服役達1個月以上者，依核列等級，按其役期長短發給一次安家費及春節、端午、中秋等三節生活扶助金。 甲級1口：21390元。 乙級1口：12834元。 丙級1口：6417元。