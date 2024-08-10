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嘉義空軍基地開放 雷虎AT-3演出因雨取消

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導

嘉義空軍基地今天舉行軍方今年唯一一場基地營區開放活動，受到天候影響，包括F-16戰機衝場、雷虎小組AT-3編隊特技等科目因雨取消，3型主力戰機單機特技則在雨勢趨緩後登場。另外在地面上也安排三軍充氣人偶搭配「星期五晚上」樂曲表演16蹲；空軍樂隊則演奏美、英、日代表性軍樂搭配三軍樂隊的操槍及隊型變換演出。

嘉義空軍基地今天舉行軍方今年唯一一場基地營區開放活動，雖然嘉義地區下起陣雨，仍舊吸引許多民眾從凌晨起就冒雨排隊等待進入營區參觀。不過由於天公不作美，使得5架F-16戰機編隊衝場及雷虎小組特技演出都因雨取消，7架AT-3教練機仍然以地面滑行方式進入展場停機區，向參觀民眾致意。

雖然受天候影響，部分空中動態取消，嘉義縣長翁章梁、市長黃敏惠仍然出席開幕儀式並發表談話，三軍儀隊則搭配空軍樂隊演出。空軍樂隊首先吹奏「陸軍健兒」、「海上進行曲」及「狀志凌霄」等3首國軍軍歌，第二階段則演奏英國皇家海軍進行曲(Heart of Oak)、美國海外情誼進行曲(Hands Across the Sea)、日本軍艦進行曲以及國光進行曲等4首樂曲，搭配三軍儀隊的各種隊形變換及操槍槍法。

緊接著空軍樂隊以美式行進樂（Marching Band）步伐，演奏改編過的1980年代西洋搖滾歌曲「Holding Out For A Hero」。最後則是三軍充氣人偶上場，搭配近期熱門的「星期五晚上」等歌曲演出，由充氣人偶表演16蹲等動作。

隨著後續雨勢漸緩，3種主力戰機也升空進行單機性能展示，不過改以調整後的水平科目演出。仍然吸引現場上萬民眾的熱情掌聲。

軍方在前總統李登輝時代，曾因在部隊編成校閱場合演奏日本軍艦進行曲而引發爭議；2017年空軍防空指揮部編成典禮前夕，也因使用前日本陸軍進行曲作為進場樂，遭官兵爆料後緊急更換為我國軍樂。這次軍方司儀則介紹：「軍艦進行曲為日本海軍官方樂曲，曾被譽為世界著名三大進行曲之一，搭配三軍儀隊『光芒四射隊形』，展現國軍以具體行動守護美麗的家園。」

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