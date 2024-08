嘉義空軍基地開放 雷虎AT-3演出因雨取消

嘉義空軍基地今天舉行軍方今年唯一一場基地營區開放活動,受到天候影響,包括F-16戰機衝場、雷虎小組AT-3編隊特技等科目因雨取消,3型主力戰機單機特技則在雨勢趨緩後登場。另外在地面上也安排三軍充氣人偶搭配「星期五晚上」樂曲表演16蹲;空軍樂隊則演奏美、英、日代表性軍樂搭配三軍樂隊的操槍及隊型變換演出。

嘉義空軍基地今天舉行軍方今年唯一一場基地營區開放活動,雖然嘉義地區下起陣雨,仍舊吸引許多民眾從凌晨起就冒雨排隊等待進入營區參觀。不過由於天公不作美,使得5架F-16戰機編隊衝場及雷虎小組特技演出都因雨取消,7架AT-3教練機仍然以地面滑行方式進入展場停機區,向參觀民眾致意。

雖然受天候影響,部分空中動態取消,嘉義縣長翁章梁、市長黃敏惠仍然出席開幕儀式並發表談話,三軍儀隊則搭配空軍樂隊演出。空軍樂隊首先吹奏「陸軍健兒」、「海上進行曲」及「狀志凌霄」等3首國軍軍歌,第二階段則演奏英國皇家海軍進行曲(Heart of Oak)、美國海外情誼進行曲(Hands Across the Sea)、日本軍艦進行曲以及國光進行曲等4首樂曲,搭配三軍儀隊的各種隊形變換及操槍槍法。

緊接著空軍樂隊以美式行進樂(Marching Band)步伐,演奏改編過的1980年代西洋搖滾歌曲「Holding Out For A Hero」。最後則是三軍充氣人偶上場,搭配近期熱門的「星期五晚上」等歌曲演出,由充氣人偶表演16蹲等動作。

隨著後續雨勢漸緩,3種主力戰機也升空進行單機性能展示,不過改以調整後的水平科目演出。仍然吸引現場上萬民眾的熱情掌聲。

軍方在前總統李登輝時代,曾因在部隊編成校閱場合演奏日本軍艦進行曲而引發爭議;2017年空軍防空指揮部編成典禮前夕,也因使用前日本陸軍進行曲作為進場樂,遭官兵爆料後緊急更換為我國軍樂。這次軍方司儀則介紹:「軍艦進行曲為日本海軍官方樂曲,曾被譽為世界著名三大進行曲之一,搭配三軍儀隊『光芒四射隊形』,展現國軍以具體行動守護美麗的家園。」