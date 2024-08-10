空軍嘉義基地展出國造「銳鳶」無人機吸睛 嘉縣明天辦博覽會

國軍今年唯一一場營區開放，上午在空軍嘉義基地登場，吸引大批人潮進入基地，行政院將嘉義縣規畫為無人機研發製造中心，打造成為無人機重鎮，27項陸空裝備展示，包括唯一一架國造無人機：中科院自製「銳鳶」無人機，引人注目，明天嘉縣無人機日，舉行亞洲無人機AI創新應用博覽會開幕。

軍方說，「銳鳶」無人機機身全長19呎，機身高度六呎，酬載重量51公斤，升限4572公尺，飛行最大半徑120公里、滯空時間可達10小時，最大空速為每小時180公里，2007年交陸軍航特部戰術偵搜中隊。

這次基地開放未安排銳鳶無人機升空展演，第一代銳鳶服役至今17年，相關軟硬體原件逐漸無法滿足軍方需求，中科院2022年展開升級版計畫，包括研發新引擎、加載重、加航程及新電子設備等，升級版去年公開亮相，命名為銳鳶二型。

銳鳶二型比起一型功能來更強大，尤其滯空時間超過15小時，電子穩定度更穩定，偵蒐能力更好，未來面對中共機艦不斷騷擾形況下，軍方在追監能力將大幅提升。