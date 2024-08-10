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38共軍機艦出海擾台 東部外海艦載直升機距台東62浬

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，到今天清晨為止，共計偵獲共機28架次、共艦10艘次持續在台海周邊活動，軍方特別註明「本圖非按實際比例顯示」。圖／國防部提供
國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，到今天清晨為止，共計偵獲共機28架次、共艦10艘次持續在台海周邊活動，軍方特別註明「本圖非按實際比例顯示」。圖／國防部提供

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計38架、艘次中共機艦繞台。其中22架共機跨越海峽中線及進入西南及東部空域活動。軍方在今天公布的示意圖中，特別標示出東部外海共機與台東之間的距離，並特別註明「本圖非按實際比例顯示」。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部今天公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨（9）日清晨到今（10）日清晨6為止，共計偵獲共機28架次、共艦10艘次持續在台海周邊活動，其中22架次共機跨越海峽中線進入西南和東部空域活動。

根據軍方公布的航跡圖，從昨天上午到晚間8點為止，有15架次共軍主、輔戰機及無人機在台海中線邊緣沿線活動，其中9架次曾跨越中線並接近到基隆北北西方約82浬以及鵝鑾鼻西北方約158浬。另外到昨天晚間9點45分為止，有中共主、輔戰機計12架次在西南空域活動，最接近時距離鵝鑾鼻西南方約79浬。

同時，從昨天下午4點到晚間7點，又在東部外海偵測到可能來自中共艦艇的直升機1架在東部外海活動，最近時距離台東東方外海約62浬。

值得注意的是，昨天軍事專家張競、呂禮詩分別質疑共機在日前已經進入蘭嶼、台灣本島之間的內水上空，但國防部公布的航跡圖卻沒有標示出來？國防部回應航跡圖為顯示共機活動態樣的示意圖，今天公布的航跡圖則特別標示出共機與台東之間的距離，並特別註明「本圖非按實際比例顯示」。

中共 台海 國防部 解放軍

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