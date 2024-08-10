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美民調：66%認為台灣需擴張軍備抗中 再給協防保證

中央社／ 華盛頓9日專電

近期一份智庫民調顯示，66%的美國受訪者同意美國應該要求台灣在美國做出保衛台灣的承諾前，投入更多的資源強化自身抗中的實力，34%則不同意。另30%支持美國應該不計代價保護台灣不被中國入侵，37%抱持反對立場。

華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）委託英國民意與市場分析機構「輿觀」（YouGov）於7月18日至24日調查1000名成年美國人的外交政策觀點，昨天發布結果。

「國防重點」指出，這是為了更了解大眾怎麼看美國處理兩岸突發狀況、烏克蘭戰爭等事件，也為了評估菁英與民眾的脫節程度。調查結果顯示，美國政府路線經常偏離民眾的政策偏好。

整組民調含4題涉台提問，包括「會不會挺美國支持或鼓勵台灣獨立於中國，即使此政策將提高中國入侵及占領台灣的可能性」？結果為59%支持這項政策，41%不買帳。

對於無論付出何種代價及後果，美國都應出兵保衛台灣不被中國的入侵的說法，18%強烈不同意、19%有點不同意、33%表示中立、19%有點同意及11%高度同意。也就是，有30%的受訪者認為，美國應該不計代價保護台灣不被中國入侵，而37%反對這種看法。

在「避免與中國發生可能演變為核戰的衝突，比維持台灣獨立於北京的政治自主權更重要」方面，44%支持這樣的看法，21%不同意。細部的分析可見19%高度同意、25%有點同意、36%表示中立、15%有點不同意及6%強烈不同意。

第4題問到，台灣年度國防開支略高於國內生產毛額（GDP）的2%（約190億美元，約新台幣6155億元），美國則高於GDP的3%（約8600億美元）。「您認為美國是否應該要求台灣在強化嚇阻中國的軍事實力上投入更多資金，作為美國對台灣做出任何防衛承諾的前提條件」？66%同意，34%不同意。

近來除了川普任內擔任國安顧問的歐布萊恩（Robert O'Brien）外，同樣在川普任內擔任國防部前副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）也強調台灣應該增加軍費。

如果川普今年成功重返白宮，柯伯吉是內閣熱門人選之一。隨著選舉越近，他對軍事的發言就越頻繁。柯伯吉今天也在社群媒體轉發這項民調指出，既然只有30%的受訪者認為美國應該不惜一切保護台灣不被入侵，只有台灣大幅增強軍備，而美國聚焦亞洲才是可行的防禦策略。

他表示，如果台灣認為可以只花約2.5%的GDP在國防上，而美國卻認為自己可以同時因應多項挑戰，「那麼我們就會走向失敗」。然而，這似乎正是此時發生的情況。

國防部 民調 美國

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