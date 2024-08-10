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專家質疑 共機侵我領海範圍

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

軍事專家、中華戰略學會研究員張競昨質疑，六日中共軍機在台灣本島東南方活動，其航線已進入領海基線與台灣本島陸地之間的領空。他批評，軍方天天公布共機航跡圖，反而是溫水煮青蛙，搞得大家對共軍機艦日漸進逼已無感。國防部回應，共機台海活動示意圖目的是顯示共機活動態樣，經查當天共機活動並未進入我廿四浬海域鄰接區。

張競指出，依據國防部所發布六日到七日的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，從六日上午七時至晚間九時為止，有中共主戰機及直升機計五架次在台灣本島東南方海域上空活動。而其飛航活動位置唯一參考點是距離鵝鑾鼻約卅三浬。

他表示，參考相關數據，鵝鑾鼻距離蘭嶼四十一浬，鵝鑾鼻距離綠島則是五十七點二浬；再參考中華民國領海基線圖與領海基點地理位置資訊，看起來飛航航跡就在領海基線與台灣本島陸地之間，領海基線向陸地內側就是內水，而領土陸地、內水與領海上空，就無可置疑就是「領空」。

海軍前艦長呂禮詩也質疑，六日的航跡圖顯示共機已進入我領海基線內的領海範圍，但國防部卻不願承認；張競則批評，我方每日公布中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖，難道是天天溫水煮青蛙，搞到大家對於共機共艦日益迫近台灣本島，都淪落到無感地步？

國防部表示，經查六日共機活動期間，並未進入我國廿四浬海域鄰接區。有關台海周邊機、艦活動情況，均運用聯合情監偵手段，全程掌握。

中共 台海 國防部

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