專家疑共機侵我內水上空 軍方：未進入「24浬鄰接區」

軍事專家、中華戰略學會研究員張競今天質疑，8月6日中共軍機在台灣本島東南方活動，不過其航線已經進入領海基線與台灣本島陸地之間的領空。他批評，軍方天天公布共機航跡圖，反而是溫水煮青蛙，搞得大家對共軍機艦的日漸進逼已經無感。國防部則回應表示，共機台海活動示意圖之目的是顯示共機活動的態樣，經查當天共機活動並未進入我24浬海域鄰接區。

張競在臉書貼文指出，依據國防部所發布8月6日到7日的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，從8月6日上午7時至晚間9時為止，有中共主戰機及直升機計5架次在台灣本島東南方海域上空活動。而其飛航活動位置唯一參考點係距離鵝鑾鼻約33浬。

他表示，參考相關數據：鵝鑾鼻距離蘭嶼41浬，鵝鑾鼻距離綠島則是57.2浬；再參考中華民國領海基線圖與領海基點地理位置資訊，看起來飛航航跡就在領海基線與台灣本島陸地之間，領海基線向陸地內側就是內水，而領土陸地、內水與領海上空，就無可置疑就是「領空」。

海軍前艦長呂禮詩也質疑，6日的航跡圖顯示共機已進入我領海基線內的領海範圍，但國防部卻不願承認；張競則批評，我方每日公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，難道是天天溫水煮青蛙，搞到大家對於共機共艦日益迫近台灣本島，都淪落到無感地步嗎？

國防部對此回應表示，每日公布之中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖，目的為顯示共機活動態樣。經查8月6日共機活動期間，並未進入我國24浬海域鄰接區。有關台海周邊機、艦活動情況，國防部均能運用聯合情監偵手段，全程掌握、適切應處。