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共機已進我東南領空？張競：天天公布航跡 反成溫水煮青蛙

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部8月7日公布共機出現在台灣東部外海，軍事專家張競、呂禮詩質疑共機已經進入我領空範圍。圖／國防部提供
國防部8月7日公布共機出現在台灣東部外海，軍事專家張競、呂禮詩質疑共機已經進入我領空範圍。圖／國防部提供

中共機艦屢屢逼近我海空域，引發周邊情勢緊張，軍事專家、中華戰略學會研究員張競質疑，8月6日中共軍機在台灣本島東南方活動，不過其航線已經進入領海基線與台灣本島陸地之間的領空了。張競質疑，軍方天天公布共機航跡圖，反而是溫水煮青蛙，搞得大家對共軍機艦的日漸進逼已經無感。

張競指出，依據國防部所發布8月6日06時至8月7日06時「中共解放軍進入臺海周邊空域活動示意圖」，從0806/0704至2113時止，共有主戰機及直升機計5架次在台灣本島東南方海域上空活動。而其飛航活動位置唯一參考點係距離鵝鑾鼻約33浬。

他表示，參考相關數據：鵝鑾鼻距離蘭嶼41浬，鵝鑾鼻距離綠島則是57.2浬；再參考中華民國領海基線圖與領海基點地理位置資訊，看起來飛航航跡必然穿越T15與T16兩點連線，並且位於T17與T18兩點連線西側，也就是領海基線與臺灣本島陸地之間，領海基線向陸地內側就是內水，而領土陸地、內水與領海上空，就無可置疑就是「領空」。

海軍前少校呂禮詩也質疑，國防部公布當天有5架中共主戰機、直升機在鵝鑾鼻東北方約33浬，已經在鵝鑾鼻和蘭嶼之間，等於在我領海基線之內的領海上空，但國防部卻不肯承認共機已經進入我領海領空的情況。

張競質疑，當前國防部主政部長是法律人，國防部幕僚群中法律專材多不勝數，難道都沒有人看出共機已進入我領空飛航活動。他質疑，我方每日都會公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，難道是天天溫水煮青蛙，搞到大家對於共機共艦日益迫近台灣本島，都淪落到無感地步嗎？

中共 國防部 解放軍

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