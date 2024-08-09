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上兵、士官睡過頭拖哨 立委質疑老兵欺負新兵

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
陸軍602旅傳出上兵和士官睡過頭「拖衛兵」，導致義務役士兵站哨到早上，暴露老兵欺負新兵的問題。圖／立委馬文君提供
陸軍602旅傳出上兵和士官睡過頭「拖衛兵」，導致義務役士兵站哨到早上，暴露老兵欺負新兵的問題。圖／立委馬文君提供

台中市新社區陸軍602旅服役的廖姓上兵，原本要擔任清晨4至6時衛兵，卻和帶班徐姓士官都睡過頭，導致彭姓士兵站衛兵到天亮。立委馬文君說，這雖是小事卻凸顯軍紀渙散，尤其，廖、徐都是志願役，被「拖哨」士兵是義務役，更有「老兵欺負新兵」嫌疑，國防部應嚴肅面對。

602旅廖姓上班前年12月擔任清晨4到6時衛兵，應由徐姓士官帶班到指定衛哨交接，未料，2人都睡過頭，直到清晨6時，另一班衛兵到衛哨交接，才發現彭姓士兵連站兩班4小時勤務，整晚幾乎沒有休息，排長得知後通報。台中地院依陸海空軍刑法第35條第2項之哨兵過失不到勤務所在地罪，判處拘役20日，緩刑2年。徐姓士官則另案偵辦。

這起離譜「拖哨」事件，讓許多當過兵的民眾，勾起「老兵欺負新兵」的記憶。立委馬文君說，排定站哨的士兵，以手機沒電，鬧鐘沒響，睡過頭，但負責帶班的上士，竟然也沒醒，讓前一班衛哨的義務役士兵下不了哨。

上兵被判拘役20天，緩刑2年。罪刑輕微，但此案卻必須嚴肅看待。一是軍紀渙散，士兵脫哨，士官也沒醒，營區安全，衛哨交接，這麼多規定守則，竟然抵不過一支手機沒電？

二是拖哨的是志願役上兵，被拗是義務役士兵，讓許多服役過的民眾，都想到當年「老兵欺負新兵」回憶。雖然法官判決，認為是疏失，而非霸凌，但對國軍形象，義務役紀律與士氣的影響都相當嚴重，尤其，現在役期延長到1年，如果不能貫徹軍紀，杜絕老兵欺負新兵的陋習，將影響部隊士氣和執行力，國防部須嚴肅面對。

國軍 國防部 義務役 老兵

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