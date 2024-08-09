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27中共機艦再闖台海西南、東南海域 國軍全程監控

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從8日到9日清晨為止，共計偵獲共機18架次、共艦9艘次在台海周邊活動。圖／國防部提供
國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從8日到9日清晨為止，共計偵獲共機18架次、共艦9艘次在台海周邊活動。圖／國防部提供

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計27架、艘次中共機艦繞台。其中12架共機跨越海峽中線及進入西南及東南空域活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部今天公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨（8）日清晨到今（9）日清晨6時為止，共計偵獲共機18架次、共艦9艘次持續在台海周邊活動，其中12架次共機跨越海峽中線進入西南和東南空域活動。

根據軍方公布的航跡圖，從昨天上午到下午3點為止，有10架次共軍主戰機及無人機在台海中線邊緣沿線活動，其中4架次曾跨越中線並接近到基隆西北方約43浬以及鵝鑾鼻西北方約158浬。另外到昨天傍晚為止，有中共主戰機及無人機計7架次在西南空域活動，最接近時距離鵝鑾鼻西南方約87浬。

同時，從昨天下午4時到晚間7時，又在東部外海偵測到可能來自中共艦艇的直升機1駕在東部外海活動，最近時距離鵝鑾鼻西北方約70浬。

中共 台海 國防部

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