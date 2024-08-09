快訊

以色列同意恢復加薩停火談判！CNN：伊朗考慮取消報復行動

便秘好朋友不是早餐店奶茶 專家揭幫助排便第一名的飲料是它

圖文開箱／Xperia 1 VI變街頭攝影家！夜拍單眼級體驗 遠拍橋上動態全都露

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義基地明空中表演得看老天賞臉 地面裝備仍有看頭

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國軍今年唯一一場營區開放，明天在空軍嘉義基地登場，空中特技表演須天氣良好適合飛行，得看老天賞臉，27項空陸軍地面裝備有看頭。記者魯永明／攝影
國軍今年唯一一場營區開放，明天在空軍嘉義基地登場，空中特技表演須天氣良好適合飛行，得看老天賞臉，27項空陸軍地面裝備有看頭。記者魯永明／攝影

國軍今年唯一一場營區開放，明天在空軍嘉義基地登場，空中特技表演須天氣良好適合飛行，得看老天賞臉，由於中央氣象署發布今明2天受低壓帶影響，天氣不穩會降雨，軍方擬妥大雨停飛活動甲、乙、丙3案，若戶外活動無法執行採取丙案，觀禮台及地面表演節目，移至廠棚，安排空軍樂儀隊、三軍人型氣偶、民間團體表演，27項空陸軍地面裝備仍有看頭。

氣象署從雷達回波圖看，今天嘉義以南壟罩橘紅色區塊，包括嘉縣、台南市有局部大雨或豪雨發生機率，另嘉義市及高雄、屏東地區有局部大雨發生機率，籲請民眾注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石。嘉義氣象站說，受低壓帶影響，明天天氣仍不穩定。

空軍嘉義基地氣象官用氣象雷達，觀測機場上空天氣，昨天上午天氣不穩，晴雨不定，全兵力預演取消5架F-16戰機衝場，以及雷虎特技小組空中表演，待撥雲見日放晴空檔，3種主力戰機空中表演照常舉行。

明天空軍嘉義基地開放，地面靜態展示仍有看頭，空用裝備加上陸用裝備總計27項。地面靜態裝備陳展展出F-16、IDF經國號、幻象2000-5型戰機，UH-60M直升機、S-70直升機、EC-225型直升機、P-3C反潛機、C-130H運輸機、E-2K空中預警機、AT-3噴射教練機、T-34C螺旋槳教練機、BH-1900查核機、AJT勇鷹教練機，還有陸軍的AH-1W、AH-64E型攻擊直升機，中科院的銳鳶無人飛行載具。

陸用裝備有愛國者PAC-3型防空飛彈、T82式20公厘機砲、車載天劍一型防空飛彈、35公厘快砲、麻雀防空飛彈，以及陸軍的M60A3型戰車、雲豹8輪裝甲車、M110型203公厘自走砲、M109型155公厘自走砲等。

國軍今年唯一一場營區開放，明天在空軍嘉義基地登場，空中特技表演須天氣良好適合飛行，得看老天賞臉，27項空陸軍地面裝備有看頭。記者魯永明／攝影
國軍今年唯一一場營區開放，明天在空軍嘉義基地登場，空中特技表演須天氣良好適合飛行，得看老天賞臉，27項空陸軍地面裝備有看頭。記者魯永明／攝影
國軍今年唯一一場營區開放，明天在空軍嘉義基地登場，空中特技表演須天氣良好適合飛行，得看老天賞臉，27項空陸軍地面裝備有看頭。記者魯永明／攝影
國軍今年唯一一場營區開放，明天在空軍嘉義基地登場，空中特技表演須天氣良好適合飛行，得看老天賞臉，27項空陸軍地面裝備有看頭。記者魯永明／攝影
國軍今年唯一一場營區開放，明天在空軍嘉義基地登場，空中特技表演須天氣良好適合飛行，得看老天賞臉，27項空陸軍地面裝備有看頭。記者魯永明／攝影
國軍今年唯一一場營區開放，明天在空軍嘉義基地登場，空中特技表演須天氣良好適合飛行，得看老天賞臉，27項空陸軍地面裝備有看頭。記者魯永明／攝影
國軍今年唯一一場營區開放，明天在空軍嘉義基地登場，空中特技表演須天氣良好適合飛行，得看老天賞臉，27項空陸軍地面裝備有看頭。記者魯永明／攝影
國軍今年唯一一場營區開放，明天在空軍嘉義基地登場，空中特技表演須天氣良好適合飛行，得看老天賞臉，27項空陸軍地面裝備有看頭。記者魯永明／攝影
國軍今年唯一一場營區開放，明天在空軍嘉義基地登場，空中特技表演須天氣良好適合飛行，得看老天賞臉，27項空陸軍地面裝備有看頭。記者魯永明／攝影
國軍今年唯一一場營區開放，明天在空軍嘉義基地登場，空中特技表演須天氣良好適合飛行，得看老天賞臉，27項空陸軍地面裝備有看頭。記者魯永明／攝影
國軍今年唯一一場營區開放，明天在空軍嘉義基地登場，空中特技表演須天氣良好適合飛行，得看老天賞臉，27項空陸軍地面裝備有看頭。記者魯永明／攝影
國軍今年唯一一場營區開放，明天在空軍嘉義基地登場，空中特技表演須天氣良好適合飛行，得看老天賞臉，27項空陸軍地面裝備有看頭。記者魯永明／攝影

嘉義 空軍

延伸閱讀

對流雲系發展旺 嘉義以南5縣市大雨特報

空軍嘉義基地「鬼見愁」教官升少將 3主力戰機明演出象徵傳承

空軍救護隊3種不同直升機型明同場展出 首度雙機戰場搜救演練

嘉義男酒駕肇禍導致對方死亡 國審判2年緩刑5年

相關新聞

空軍嘉義基地「鬼見愁」教官升少將 3主力戰機明演出象徵傳承

賴清德總統昨天主持上任後首次國軍晉任將官勗勉典禮，其中新晉升少將的空軍嘉義基地第四聯隊長楊全文，負責明天國軍唯一一場營區...

擎天2型增程彈 複材彈體傳曝光

中科院積極研發長程彈道飛彈所需功能的載具，繼完成「雲峰」高空高速巡弋飛彈後，院屬「擎天計畫室」又分別針對火箭載具、彈道飛...

27中共機艦再闖台海西南、東南海域 國軍全程監控

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計27架、艘次中共機艦繞台。其中12架共機跨越海峽中線及進入西南及...

嘉義基地明空中表演得看老天賞臉 地面裝備仍有看頭

國軍今年唯一一場營區開放，明天在空軍嘉義基地登場，空中特技表演須天氣良好適合飛行，得看老天賞臉，由於中央氣象署發布今明2...

空軍救護隊3種不同直升機型明同場展出 首度雙機戰場搜救演練

國軍今年唯一一場營區開放，明天上午在空軍嘉義基地登場，嘉義基地第四聯隊所屬救護隊，是國人熟知每遇山難海難天災，飛翔天空馳...

賴總統勉晉任將官 重申互不隸屬

賴清德總統昨天出席國防部國軍晉任將官勗勉典禮，他重申四項堅持，強調中華民國和中華人民共和國互不隸屬，主權不容侵犯併吞，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。