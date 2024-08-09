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嘉義基地明空中表演得看老天賞臉 地面裝備仍有看頭
國軍今年唯一一場營區開放，明天在空軍嘉義基地登場，空中特技表演須天氣良好適合飛行，得看老天賞臉，由於中央氣象署發布今明2天受低壓帶影響，天氣不穩會降雨，軍方擬妥大雨停飛活動甲、乙、丙3案，若戶外活動無法執行採取丙案，觀禮台及地面表演節目，移至廠棚，安排空軍樂儀隊、三軍人型氣偶、民間團體表演，27項空陸軍地面裝備仍有看頭。
氣象署從雷達回波圖看，今天嘉義以南壟罩橘紅色區塊，包括嘉縣、台南市有局部大雨或豪雨發生機率，另嘉義市及高雄、屏東地區有局部大雨發生機率，籲請民眾注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石。嘉義氣象站說，受低壓帶影響，明天天氣仍不穩定。
空軍嘉義基地氣象官用氣象雷達，觀測機場上空天氣，昨天上午天氣不穩，晴雨不定，全兵力預演取消5架F-16戰機衝場，以及雷虎特技小組空中表演，待撥雲見日放晴空檔，3種主力戰機空中表演照常舉行。
明天空軍嘉義基地開放，地面靜態展示仍有看頭，空用裝備加上陸用裝備總計27項。地面靜態裝備陳展展出F-16、IDF經國號、幻象2000-5型戰機，UH-60M直升機、S-70直升機、EC-225型直升機、P-3C反潛機、C-130H運輸機、E-2K空中預警機、AT-3噴射教練機、T-34C螺旋槳教練機、BH-1900查核機、AJT勇鷹教練機，還有陸軍的AH-1W、AH-64E型攻擊直升機，中科院的銳鳶無人飛行載具。
陸用裝備有愛國者PAC-3型防空飛彈、T82式20公厘機砲、車載天劍一型防空飛彈、35公厘快砲、麻雀防空飛彈，以及陸軍的M60A3型戰車、雲豹8輪裝甲車、M110型203公厘自走砲、M109型155公厘自走砲等。
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