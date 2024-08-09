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空軍嘉義基地「鬼見愁」教官升少將 3主力戰機明演出象徵傳承
賴清德總統昨天主持上任後首次國軍晉任將官勗勉典禮，其中新晉升少將的空軍嘉義基地第四聯隊長楊全文，負責明天國軍唯一一場營區開放活動，楊全文曾任F-16單機第4代特技飛行官，明天雙座機是第8、9代特技教官同機展演，代表精湛飛行戰技傳承，展現空軍捍衛領空守護家園決心及能力。
四聯隊少將楊全文7月授階晉升，昨天出席總統主持的晉任將官勗勉典禮，未出席空軍副司令黃志偉主持的嘉義基地全兵力預演，明天基地開放，F-16第8、9任特技教官駕雙座機，展出飛行戰技成果，讓航迷及民眾期待，楊全文曾任F-16第4代單機性能展示飛行官，治軍嚴明，是空軍官校學弟口中「鬼見愁」等級的人物。
楊全文說，單機特技飛行動作都是一連串空戰動作的組合，挑選特技飛行員時，除了一般技能一定要要達到標準外，還要有冷靜的頭腦，對於歷任特技飛官子弟兵，他強調這些後起之秀都比自己優秀。
軍方人員說，擔任特技飛行教官條件嚴格，選派赴美接受戰術飛行培訓，飛行時數逾千小時，還要是中校官階以上，熟悉夜航、大G力小轉彎，空中纏鬥、閃躲飛彈攻擊等戰技。
特技表演就是空中戰力展示，飛行表演以2馬赫超音速飛行，伴隨音爆聲，如同跑車在地面上急速行進煞停等表演，飛行員將戰機性能發揮得淋漓盡致，營區開放日將有F-16、幻象及IDF3種主力戰機雙座機特技表演。
經國號IDF戰機展演科目「低空副翼滾」「最大攻角」「副翼滾」「9G小轉彎」與「戰術拉升」等科目；幻象2000-5戰機「低空近音速衝場」「鑽升連續快滾」和「ROCK AND ROLL」；主場F-16「最大推力起飛及副翼滾」「倒飛」「四點滾」「連續滾」「9G轉彎」「斜觔斗」「重飛戰術拉升」及「副翼滾加入三邊」。
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