空軍救護隊現役3種不同直升機型明天同場展出 首度雙機戰場搜救演練
國軍今年唯一一場營區開放，明天上午在空軍嘉義基地登場，嘉義基地第四聯隊所屬救護隊，是國人熟知每遇山難海難天災，飛翔天空馳援，救苦救難的海鷗救護隊，海鷗救護隊2020年換裝全新採購的UH-60M黑鷹直升機成軍，隨著兩岸關係緊張，山海難救援任務逐漸由配置黑鷹直升機的內政部空勤總隊擔任，空軍救護隊任務以戰場搜救任務為主，首度雙機戰場搜救演練，呈現國人面前，並展出3種不同機型的現役直升機。
空軍嘉義基地6、8日全兵力預演，演練科目一大看點，是空軍救護隊出動2架UH-60M黑鷹直升機，操演「戰場搜救」科目，地面扮演待救受傷人員，點燃煙霧彈標定位置，接著2架黑鷹直升機進場，其中1架定點滯空吊掛放下搜救隊員，另架周邊掩護。當搜救隊員吊起待救者上直升機後，2機再次以交互掩護隊形脫離返航。
軍方說，海鷗共13架S-70C藍海鷗1986年接機成軍，機齡逾30年，歷經賀伯、莫拉克等重大風災及九二一大地震，八八風災搶救3900名災民，超越921震災1885人，改寫救難人數新紀錄，是國軍救災英雄，若加計山海難救援災民逾萬人以上，隊史館陳列救難事蹟。
13架S-70C藍海鷗操得厲害，勞苦功高，功成身退，封存除役，未來是否做空軍史蹟展示機，或捐贈地方，由國防部決定。目前服役還有3架機齡較少的S-70C、歐洲直升機公司製造的EC-225超級美洲獅直升機，以及數量最多的主力機種黑鷹直升機。
黑鷹與藍海鷗都是美國西科斯基公司生產的雙渦輪軸引擎、單旋翼直升機，前者軍用機具數位導航系統，後者商用機，黑鷹是從S-70型發展的中型通用或攻擊直升機，主要特色是高海拔與海上救災、救難、救護、觀測、偵巡、運輸等任務，可裝載15名人員（ 含飛行員2員、機工長2員、搜救員2員）或救護擔架4具。
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