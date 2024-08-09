擎天2型增程彈 複材彈體傳曝光

中科院擎天計畫室研發擎天二型彈道飛彈，疑似加工作業中的部分彈體段曝光。圖／翻攝新新季刋 中科院積極研發長程彈道飛彈所需功能的載具，繼完成「雲峰」高空高速巡弋飛彈後，院屬「擎天計畫室」又分別針對火箭載具、彈道飛彈積極進行研發。據悉，針對彈道飛彈部分，已成擎天一型彈道飛彈研發，目前則針對增程型的擎天二型彈道飛彈展開科學研究計畫，疑似加工作業中的複合材料彈體首度曝光。

中科院出版的新新季刊披露，擎天計畫室針對某種彈體進行複材加工作業的一幕，季刊同時露出計畫室一千公斤內的輕型飛彈與十八至廿五噸的重型飛彈組裝架，畫面流傳網路社群引起廣泛討論與關注。據了解，曝光的金黃色彈體，是擎天計畫室研製中的擎天二的一部分，應屬火箭第一節加力段。

中科院研發具備高空火箭載具、長程彈道飛彈的專案計畫室，近卅年來曾分別完成「擎天」、「擎昇」、「層系」、「擎揚」等專案，除天弓防空飛彈、雄風反艦飛彈載具都與此計畫室有關。近十餘年來傳聞中的雲峰高空高速巡航飛彈，也出自該計畫室，而後計畫室順應國家政策，轉向載物火箭載具、彈道飛彈的研發。

中科院過去研發的「雲峰」高空高速巡弋飛彈，發射時以火箭加力段助推，至高空後達到音速後再點燃衝壓引擎，可進行巡航；奇萊專案與擎天專案產品則純屬火箭技術，擎天一型彈道飛彈性能不明，但出現擎天二專案，顯為增程型。但中科院從未公開證實雲峰飛彈曾量產或交軍，擎天專案也從未見於軍方相關國防預算案。

下令量產具備彈道飛彈功能的彈種，牽動地緣政治情勢與外交關係。對於新新季刊所披露畫面，中科院昨表示，畫面為複材殼體加工作業，屬科研計畫內容，其他沒有評論。中科院並表示，新新月刊曝光的畫面，部分屬於三Ｄ示意圖。