賴總統勉晉任將官 重申互不隸屬

賴清德總統昨天出席國防部國軍晉任將官勗勉典禮，他重申四項堅持，強調中華民國和中華人民共和國互不隸屬，主權不容侵犯併吞，台灣的前途必須由二三五○萬人決定。

這是賴總統上任後首次出席將官勗勉典禮，他在國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄及參謀總長梅家樹等將領的陪同下出席儀式，逐一與新任將官握手致意，各停留數十秒交談問候。

賴總統表示，近年中國對台文攻武嚇不斷，經常無預警在台海周邊進行大型演習，對區域局勢造成不穩定影響，台灣身為國際社會負責任的一員，會不卑不亢、維持現狀，致力維持區域和平穩定，堅持自由民主憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣前途應由二三五○萬人決定。

賴總統說，在人工智慧時代，無人化、智慧型去中心指管、多軍兵種擊殺鏈等都是要加強、克服的挑戰，這在俄烏戰爭和以哈衝突中都可看見。

他指出，政府推動國防改革，恢復一年期義務役，透過國防自主和軍購並行的方式充足武器裝備，這些成果在上個月的漢光演習都進行了驗證，目的就是要打造一支鋼鐵勁旅，以實力確保國家生存發展、維護人民生命財產安全。

他強調，國軍必須與時俱進，才能打造堅實戰力。他身為總統責無旁貸，就職以來陸續前往三軍不同單位，希望了解第一線需求，給官兵最大支持，讓國軍持續進步。他也期許國防部和各位將官因應時代變化，提供堅實的訓練，不斷精進戰力，推動國防政策，才不負國人期待支持。

今年一到八月共七人晉升中將、廿四人晉升少將，合計卅一人。其中，晉升少的馬防部政戰主任朱蕙芳成為國軍現役第五位女性將官，創下最多女性將官的紀錄。

另外，海軍一三一艦隊艦隊長劉勝山少將是海軍第一位阿美族出身的原住民少將。他表示軍中還有很多原住民官兵，他期許後進繼續努力，只要具備足夠專業，就有晉升的機會。空軍第四戰術戰鬥機聯隊新任聯隊長楊全文也晉升少將，他曾任蔡英文前總統武官，也擔任過F—十六戰機單機性能展示飛行官。