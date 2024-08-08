應對中共灰色戰略 美專家：揭露中方作法讓公眾支持防務

中國近年對台灣、南海等周邊國家採灰色地帶戰略，侵擾各國海空域。美國專家鮑爾（Ray Powell）今天建議，採透明化方式揭露中國作法，可讓公眾為衝突預作準備，並願意支持投入更多預算在國防預算上，以阻止可能的戰爭。

壯闊台灣聯盟今天下午舉行「中國灰色地帶印太戰略」研討會，邀請美國史丹佛大學戈爾迪結國安創新中心（Gordian Knot Center for National SecurityInnovation）主任鮑爾、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農等人，探討中國在南海的灰色地帶戰略，對於菲律賓等國的影響。

鮑爾指出，中國在南海的灰色地帶戰略發展日益明顯，其行動本質是不透明且能夠輕易否認，倘若中國無須為這類侵略行為，承擔聲譽損失等後果，就會讓中國更容易具有攻擊性。

鮑爾表示，各國政府畢竟是官僚機構所組成，一般都會採取最保守的作為，且在發布相關訊息上十分糟糕，導致各國民眾很難知曉中國的灰色地帶作為。

鮑爾提到，菲律賓政府在2023年，開始發布向南海仁愛礁運補時受到中國海警船干擾的影片後，情況就變得不一樣了。

他指出，菲國官方之後陸續對外釋出，菲國海警隊在南海受到中國侵略、干擾的圖片與影片後，菲律賓國民及立法部門都支持提高海上防衛預算，也讓國際社會開始關注菲國處境，美國也在今年向菲律賓提供5億美元的軍事援助。

對於台灣周邊海空域受中國灰色地帶侵擾，鮑爾建議，如同菲律賓的經驗一樣，台灣需要一套能夠喚起民眾意識的方式，讓民眾為可能的衝突預作準備，並且支持提高國防預算。

吳怡農表示，今天活動聚焦「積極主動的透明計畫」，盼讓全世界、台灣民眾都可以看到中國官方如何在灰色地帶採取違法與恐嚇性的行為，並透過影像讓各界看到中國軍機、軍艦、海警船等，是如何以不安全的方式行動。

吳怡農指出，無論台灣或菲律賓，面對中國不合理的灰色地帶行動時，既要避免情勢升溫又要能保護主權，很重要的是「不要硬碰硬」，而是善用民主制度「公開透明」的優勢，讓全世界看到中國政府在南海、金門等地不合理的行為，用公開透明方式來抵制灰色地帶威脅與壓迫，有時1張照片或影片，甚至會比10艘軍艦更有效，而菲律賓的成功案例也能讓台灣借鑑。