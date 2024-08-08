傳雷虎小組府前衝場迎奧運英雄 軍方：待定案後依令執行

巴黎奧運接近尾聲，中華代表團至今已經拿下1金4銅的成績，媒體報導總統府預計15日將在總統府舉辦盛大歡迎會，並將安排空軍雷虎小組在總統府上空施放彩煙衝場，向為國爭光的選手致上最高敬意。據指出，全案尚未定案，一旦有明確指導，空軍將依令執行，帶給選手最高榮耀。

上屆2020東京奧運（疫情延至2021年舉行）中華代表團拿下2金4銀6銅的史上最佳成績，當年羽球代表團返國時，政府安排空軍出動4架幻象2000戰機在空中伴飛並施放熱焰彈，當時獲得球后戴姿穎及麟洋配等選手及民間的熱烈回響，不過也有民眾質疑空軍戰機因應共機頻繁擾台，已經肩負沉重空防壓力，不應輕易移做他用。

巴黎奧運將在11日閉幕，中華代表團已陸續回國，傳出原本總統府規畫再次安排戰機在選手班機進入領空時升空伴飛，但因本次選手陸續抵台時間多半在清晨，為不增加空軍戰備負擔，同時不希望一大早戰機起降擾民，因此改採其他方案。

據了解，府方規畫協調國防部派出空軍雷虎小組，以大雁隊形噴煙衝場通過府前廣場向國手們致意；同時派出三軍儀隊、國防部示範樂隊以軍禮歡迎，國防部藝工隊也將進行特別演出。據指出，相關安排尚未定案，待奧運閉幕後將開會討論，空軍將依照指示執行。

空軍飛訓部即將陸續接收換裝勇鷹高教機，外界預期8月10日嘉義空軍基地開放將是雷虎小組AT-3教練機最後一次在基地開放演出編隊特技，雷虎領隊劉世鈞中校對此表示目前仍維持正常訓練，換裝計畫則遵循上級安排；也有航迷樂觀期待國慶大會等慶典場合仍然還有機會看到雷虎小組演出。