獨／台製中程彈道飛彈彈體曝光 疑擎天2型彈

中科院積極研發長程彈道飛彈所需功能的載具，繼完成擎天1型彈道飛彈研發，但並未獲令量產後，擎天計畫室沒有停止腳步，繼續研發擎天2型彈。疑似加工作業中的彈體曝光。

中科院研發具備高空火箭載具、長程彈道飛彈的專案計畫室，原名W99，曾分別以「擎天」、「擎昇」、「層系」、「擎揚」等專案，持續完成中程飛彈、雄三載具的各項研發計畫；但經一次文件洩露案後，相關研發計畫改名為「奇萊專案」，繼續研發高空火箭載具；原W99小組則另成立「擎天計畫室」，以科研計畫名義，投入基金，繼續研發彈道飛彈。

中科院出版的新新季刊披露正在進行加工作業彈體的一幕，同時露出計畫室1000公斤內的輕型飛彈與18-25噸的重型飛彈組裝架。據了解，曝光的彈殼是擎天計畫室研製中的擎天2型彈體一部分。

據悉，奇萊專案目前仍在執行相關整合，擎天計畫室另有擎天1型彈道飛彈完成階段性研發，目前進入到第二階段的擎天2型。曝光的彈體屬擎天2型計畫。