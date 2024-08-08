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獨／台製中程彈道飛彈彈體曝光 疑擎天2型彈

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
中科院擎天計畫室研發擎天2型彈道飛彈，疑似加工作業中的部分彈體段曝光。中科院表示，畫面屬複材殼體加工作業。圖／翻攝自新新季刋
中科院擎天計畫室研發擎天2型彈道飛彈，疑似加工作業中的部分彈體段曝光。中科院表示，畫面屬複材殼體加工作業。圖／翻攝自新新季刋

中科院積極研發長程彈道飛彈所需功能的載具，繼完成擎天1型彈道飛彈研發，但並未獲令量產後，擎天計畫室沒有停止腳步，繼續研發擎天2型彈。疑似加工作業中的彈體曝光。

中科院研發具備高空火箭載具、長程彈道飛彈的專案計畫室，原名W99，曾分別以「擎天」、「擎昇」、「層系」、「擎揚」等專案，持續完成中程飛彈、雄三載具的各項研發計畫；但經一次文件洩露案後，相關研發計畫改名為「奇萊專案」，繼續研發高空火箭載具；原W99小組則另成立「擎天計畫室」，以科研計畫名義，投入基金，繼續研發彈道飛彈。

中科院出版的新新季刊披露正在進行加工作業彈體的一幕，同時露出計畫室1000公斤內的輕型飛彈與18-25噸的重型飛彈組裝架。據了解，曝光的彈殼是擎天計畫室研製中的擎天2型彈體一部分。

據悉，奇萊專案目前仍在執行相關整合，擎天計畫室另有擎天1型彈道飛彈完成階段性研發，目前進入到第二階段的擎天2型。曝光的彈體屬擎天2型計畫。

對此，中科院表示，畫面屬複材殼體加工作業。至於內容科研計畫，沒有評論。但中科院宣稱，新新季刊曝光的畫面，部分屬於3D示意圖。

新新月刋同時露出計畫室18-25噸的重型飛彈組裝架。但部分加入3D示意。圖／翻攝自新新月刋
新新月刋同時露出計畫室18-25噸的重型飛彈組裝架。但部分加入3D示意。圖／翻攝自新新月刋

中科院 彈道飛彈 載具

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