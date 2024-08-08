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影／空軍嘉義基地周末開放 戰機空中表演震撼人心

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
空軍本周末在空軍嘉義基地舉辦基地開放活動，今天上午舉行第二次預演，戰機在空中進行飛行表演，轟隆隆刺耳音爆聲響，讓觀眾及航迷大呼過癮。記者劉學聖／攝影
空軍本周末在空軍嘉義基地舉辦基地開放活動，今天上午舉行第二次預演，戰機在空中進行飛行表演，轟隆隆刺耳音爆聲響，讓觀眾及航迷大呼過癮。記者劉學聖／攝影

國軍今年唯一一場基地營區開放，本周末在空軍嘉義基地登場，今天上午舉行第二次預演，原本預定演出的雷虎特技小組編隊特技表演因為天雨取消，不過包括F16V、幻象、經國號3種主力戰機特技飛行還是照常進行，主力戰機在天空展現特技飛行忽快忽慢，時遠又近，演出精彩，戰機空中飛行伴隨發動機引擎全開，轟隆隆刺耳音爆聲響，讓觀眾及航迷大呼過癮。

今天的第二次預演，開放嘉義基地官兵家屬及水上鄉親及鄰近學校機關團體進場參觀，除了三型戰機精彩飛行演出外，有慈航天使海鷗部隊稱譽的空軍救護隊，以2架換裝的UH-60M黑鷹直升機，操演「戰場搜救」科目，除動態空中戰技演出，國軍在基地也展出各型軍機、阿帕契攻擊直升機、愛國者飛彈等共27種空、地武器裝備，棚廠展出介紹4聯隊歷史。

空軍本周末在空軍嘉義基地舉辦基地開放活動，今天上午舉行第二次預演，UH-60M黑鷹直升機演出空中吊掛十分精彩。記者劉學聖／攝影
空軍本周末在空軍嘉義基地舉辦基地開放活動，今天上午舉行第二次預演，UH-60M黑鷹直升機演出空中吊掛十分精彩。記者劉學聖／攝影
空軍本周末在空軍嘉義基地舉辦基地開放活動，今天上午舉行第二次預演，戰機在空中進行飛行表演，轟隆隆刺耳音爆聲響，讓觀眾及航迷大呼過癮。記者劉學聖／攝影
空軍本周末在空軍嘉義基地舉辦基地開放活動，今天上午舉行第二次預演，戰機在空中進行飛行表演，轟隆隆刺耳音爆聲響，讓觀眾及航迷大呼過癮。記者劉學聖／攝影
空軍本周末在空軍嘉義基地舉辦基地開放活動，今天上午舉行第二次預演，戰機在空中進行飛行表演，轟隆隆刺耳音爆聲響，讓觀眾及航迷大呼過癮。記者劉學聖／攝影
空軍本周末在空軍嘉義基地舉辦基地開放活動，今天上午舉行第二次預演，戰機在空中進行飛行表演，轟隆隆刺耳音爆聲響，讓觀眾及航迷大呼過癮。記者劉學聖／攝影
空軍本周末在空軍嘉義基地舉辦基地開放活動，今天上午舉行第二次預演，吸引許多民眾前往參觀。記者劉學聖／攝影
空軍本周末在空軍嘉義基地舉辦基地開放活動，今天上午舉行第二次預演，吸引許多民眾前往參觀。記者劉學聖／攝影
空軍本周末在空軍嘉義基地舉辦基地開放活動，今天上午舉行第二次預演，戰機在空中進行飛行表演，轟隆隆刺耳音爆聲響，讓觀眾及航迷大呼過癮。記者劉學聖／攝影
空軍本周末在空軍嘉義基地舉辦基地開放活動，今天上午舉行第二次預演，戰機在空中進行飛行表演，轟隆隆刺耳音爆聲響，讓觀眾及航迷大呼過癮。記者劉學聖／攝影
空軍本周末在空軍嘉義基地舉辦基地開放活動，今天上午舉行第二次預演，戰機在空中進行飛行表演，轟隆隆刺耳音爆聲響，讓觀眾及航迷大呼過癮。記者劉學聖／攝影
空軍本周末在空軍嘉義基地舉辦基地開放活動，今天上午舉行第二次預演，戰機在空中進行飛行表演，轟隆隆刺耳音爆聲響，讓觀眾及航迷大呼過癮。記者劉學聖／攝影
空軍本周末在空軍嘉義基地舉辦基地開放活動，今天上午舉行第二次預演，戰機在空中進行飛行表演，轟隆隆刺耳音爆聲響，讓觀眾及航迷大呼過癮。記者劉學聖／攝影
空軍本周末在空軍嘉義基地舉辦基地開放活動，今天上午舉行第二次預演，戰機在空中進行飛行表演，轟隆隆刺耳音爆聲響，讓觀眾及航迷大呼過癮。記者劉學聖／攝影
空軍本周末在空軍嘉義基地舉辦基地開放活動，今天上午舉行第二次預演，吸引許多民眾前往參觀。記者劉學聖／攝影
空軍本周末在空軍嘉義基地舉辦基地開放活動，今天上午舉行第二次預演，吸引許多民眾前往參觀。記者劉學聖／攝影
空軍本周末在空軍嘉義基地舉辦基地開放活動，今天上午舉行第二次預演，UH-60M黑鷹直升機演出空中吊掛十分精彩。記者劉學聖／攝影
空軍本周末在空軍嘉義基地舉辦基地開放活動，今天上午舉行第二次預演，UH-60M黑鷹直升機演出空中吊掛十分精彩。記者劉學聖／攝影
空軍本周末在空軍嘉義基地舉辦基地開放活動，今天上午舉行第二次預演，戰機在空中進行飛行表演，轟隆隆刺耳音爆聲響，讓觀眾及航迷大呼過癮。記者劉學聖／攝影
空軍本周末在空軍嘉義基地舉辦基地開放活動，今天上午舉行第二次預演，戰機在空中進行飛行表演，轟隆隆刺耳音爆聲響，讓觀眾及航迷大呼過癮。記者劉學聖／攝影
空軍本周末在空軍嘉義基地舉辦基地開放活動，今天上午舉行第二次預演，吸引許多民眾前往參觀。記者劉學聖／攝影
空軍本周末在空軍嘉義基地舉辦基地開放活動，今天上午舉行第二次預演，吸引許多民眾前往參觀。記者劉學聖／攝影
空軍本周末在空軍嘉義基地舉辦基地開放活動，今天上午舉行第二次預演，戰機在空中進行飛行表演，轟隆隆刺耳音爆聲響，讓觀眾及航迷大呼過癮。記者劉學聖／攝影
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空軍本周末在空軍嘉義基地舉辦基地開放活動，今天上午舉行第二次預演，UH-60M黑鷹直升機演出空中吊掛十分精彩。記者劉學聖／攝影
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嘉義 戰機 黑鷹直升機

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