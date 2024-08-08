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35架中共機艦出海 現蹤台海中線、西南空域

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，共計偵獲共機27架次、共艦8艘次持續在台海周邊活動。圖／國防部提供
國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，共計偵獲共機27架次、共艦8艘次持續在台海周邊活動。圖／國防部提供

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計35架、艘次中共機艦繞台。其中17架共機跨越海峽中線及進入西南空域活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部今天公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨（7）日清晨到今（8）日清晨6時為止，共計偵獲共機27架次、共艦8艘次持續在台海周邊活動，其中17架次共機跨越海峽中線進入西南空域活動。

根據軍方公布的航跡圖，從昨天上午到晚間為止，有12架次共軍主戰機在台海中線邊緣沿線活動，其中2架次曾跨越中線並接近到鵝鑾鼻西北方約108浬。另外有中共主、輔戰機及無人機計15架次在西南空域活動，最接近時距離鵝鑾鼻西南方約53浬。

中共 台海 國防部

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