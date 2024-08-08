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戍守台中甲南海灘 陸軍12門自走砲重砲射擊

中央社／ 台中8日電

負責中台灣防務的第5作戰區，今天在台中甲南海灘一帶實施M110A2自走砲重砲射擊，共出動12門、射擊24發；甲南為重要的「紅色海灘」，鄰近台中港、清泉崗基地等處，為國軍整體作戰計畫演練的重點之一。

國軍漢光40號實兵演習於7月底落幕，為強化戰力，負責中台灣防務的國軍第5作戰區、下轄的58砲兵指揮部，昨天、今天在台中甲南海灘一帶實施重砲射擊訓練。昨天實施18門M109A2自走砲射擊，上午實施12門M110A2自走砲射擊，即便上午台中海線地區天氣炎熱，官兵仍在酷暑中完成相關訓練。

演練一開始，先由各砲班完成射擊前準備，指揮所待接獲敵情後下達射擊命令，各砲隨即實彈射擊，12門砲先依序各發射1發，隨即6發、6發效力射擊（齊射），總共發射24枚，現場砲聲震耳欲聾，伴隨擊中距岸約4公里處的海上目標區濺起的重重水柱，場面壯觀。

由於目前為承平時期，礙於訓練場域因素，所有自走砲必須集中實彈射擊；若為戰時，將機動分散至鄰近各自的戰術位置接戰。

甲南海灘為全台其中一處被軍方認定易於敵軍登陸的「紅色海灘」，軍方也長年在此實施各種不同性質演訓。近年國軍均想定共軍將以「多點、同時」的方式進犯台灣，因此包括鄰近甲南海灘的台中港、台中清泉崗基地、台中火力發電廠等關鍵基礎設施，為國軍進行整體作戰演練的重要區域，以防止遭敵軍攻占，成為補給或行政下卸（不必搶灘，而是攻占現有港埠設施）之處。

同樣的，負責北台灣防務的第3作戰區，昨天、今天同樣與第5作戰區「同時、異地」實施重砲射擊。第3作戰區上午在新竹新豐坑子口靶場演練，兩天共出動包括M110A2在內等102門火砲，實彈射擊74發8吋榴彈、530發155公厘榴彈。

軍方依不同灘岸狀況及登陸難易度，區分不同等級顏色的海灘，分別有紅色、黃色、以及藍色海灘。紅色海灘是可以實施大規模正規登陸的灘岸；黃色海灘為可實施非正規登陸的灘岸；藍色海灘則是不易實施登陸作戰的灘岸。

南海 國軍 實彈

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