快訊

中華隊8日賽程／拚連續兩屆奪牌 郭婞淳、羅嘉翎今相繼登場

批蘇嘉全赴印尼謀私利 王育敏、羅智強等4人逆轉免賠200萬確定

心疼郁婷「承受許多不公平的壓力」 賴總統：體育署務必嚴正抗議採法律作為

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新任將官31人 有F-16特技飛官還有海軍首位阿美族少將

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
113年上半年國軍新任晉升少將，包括陸軍特戰指揮部指揮官匡奕平（左）、海軍131艦隊長劉勝山（中）、空軍第4聯隊聯隊長楊全文（右）。記者李人岳／攝影
113年上半年國軍新任晉升少將，包括陸軍特戰指揮部指揮官匡奕平（左）、海軍131艦隊長劉勝山（中）、空軍第4聯隊聯隊長楊全文（右）。記者李人岳／攝影

賴清德總統520上任後首次主持國軍晉任將官勗勉典禮，今年上半年共計有31人晉升將官，新晉升的空軍第四聯隊聯隊長楊全文少將曾任F-16單機特技飛行官，同時晉升的海軍131艦隊長劉勝山少將則是海軍第一位阿美族出身的原住民少將。

楊全文曾任F-16單機性能展示飛行官，由於治軍嚴明，還是空軍官校學弟口中「鬼見愁」等級的人物。楊全文表示，單機特技飛行動作都是一連串空戰動作的組合，挑選特技飛行員時，除了一般技能一定要要達到標準外，還要有冷靜的頭腦，對於歷任特技飛官子弟兵，他強調這些後起之秀都比自己優秀。

由於本周末嘉義空軍基地將舉行開放活動，賴清德總統也將出席參加，楊全文說，本次基地開放除了有雷虎小組、三型主力戰機飛行表演外，還有陸海空軍各型武器裝備陳展，海鷗部隊也將首次演練戰場搜救科目，歡迎民眾踴躍參加。

不過在營區開放前夕，有航迷在臉書貼文爆料：「英明神武的長官指示，為了避免中共對我滲透，因此除飛機前說明官外，其餘飛行人員一律著軍便服，不得穿飛行裝」。

楊全文表示，所有戰機說明官穿著飛行服是基地營區開放的固定做法；其餘所有工作人員、接待人員為了整齊劃一，都穿著軍便服，也代表軍方對營區開放活動抱持隆重的態度。他指出，包括去年清泉崗基地開放也是依照相關的規劃來執行。

今年上半年晉升少將的還有海軍131艦隊艦隊長劉勝山少將，劉聖山為阿美族原住民，是海軍第一位阿美族少將，他表示軍中還有很多原住民官兵，他期許後進繼續努力，只要具備足夠專業就有晉升的機會。

另一方面，劉勝山所指揮的131艦隊編裝有錦江級、沱江級飛彈巡邏艦和光六飛彈快艇，是配備艦載反艦飛彈數量最多的艦隊，面對中共艦艇持續繞台甚至滯留台灣周邊海域，劉勝山強調只要對方有特別動作，我方艦艇都會依令出港因應，請國人放心。

國軍 海軍 空軍官校 阿美族

延伸閱讀

賴清德總統首次出席國軍晉任將官勗勉典禮

國軍上半年晉任31將官 海軍出現首位阿美族少將

軍迷哇賽！F16V嘉義飆風 同場對抗「學長」幻象、經國號

暌違6年空軍嘉義基地周末開放未演先轟動 資深航迷提供看點

相關新聞

35架中共機艦出海 現蹤台海中線、西南空域

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計35架、艘次中共機艦繞台。其中17架共機跨越海峽中線及進入西南空...

新任將官31人 有F-16特技飛官還有海軍首位阿美族少將

賴清德總統520上任後首次主持國軍晉任將官勗勉典禮，今年上半年共計有31人晉升將官，新晉升的空軍第四聯隊聯隊長楊全文少將...

賴清德總統首次出席國軍晉任將官勗勉典禮

賴清德總統上午在國防部長顧立雄、國安會秘書長吳釗燮陪同下出席113年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮，共晉升7名中將、24...

主持將官晉升 賴總統再提中華民國和中華人民共和國互不隸屬

賴清德總統520上任後首次主持國軍晉任將官勗勉典禮，賴總統強調，近年來中國對台灣文攻武嚇不斷，台灣身為國際社會負責任的一...

國軍上半年晉任31將官 海軍出現首位阿美族少將

陸軍特種作戰指揮部少將指揮官匡奕平、海軍一三一艦隊少將艦隊長劉勝山、空軍第四戰術戰門機聯隊少將聯隊長楊全文上午代表「中華...

明年國防預算上看4600億元 各軍編列漲跌透露軍購進度

2025年國防預算推進至4600億元左右，創歷史新高。軍事投資案相當神祕，箇中皮裡陽秋，資深軍事記者程嘉文帶您從小處一窺。 例如，刺針飛彈、魚叉飛彈海岸防衛系統要花多少錢？為何陸軍明年預算增加最多的項目是M1A2戰車？為何海軍是2025年度付款額度與2024年度落差最大的軍種，增加額度達到236.4億元，到底買了什麼？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。