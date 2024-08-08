新任將官31人 有F-16特技飛官還有海軍首位阿美族少將

賴清德總統520上任後首次主持國軍晉任將官勗勉典禮，今年上半年共計有31人晉升將官，新晉升的空軍第四聯隊聯隊長楊全文少將曾任F-16單機特技飛行官，同時晉升的海軍131艦隊長劉勝山少將則是海軍第一位阿美族出身的原住民少將。

楊全文曾任F-16單機性能展示飛行官，由於治軍嚴明，還是空軍官校學弟口中「鬼見愁」等級的人物。楊全文表示，單機特技飛行動作都是一連串空戰動作的組合，挑選特技飛行員時，除了一般技能一定要要達到標準外，還要有冷靜的頭腦，對於歷任特技飛官子弟兵，他強調這些後起之秀都比自己優秀。

由於本周末嘉義空軍基地將舉行開放活動，賴清德總統也將出席參加，楊全文說，本次基地開放除了有雷虎小組、三型主力戰機飛行表演外，還有陸海空軍各型武器裝備陳展，海鷗部隊也將首次演練戰場搜救科目，歡迎民眾踴躍參加。

不過在營區開放前夕，有航迷在臉書貼文爆料：「英明神武的長官指示，為了避免中共對我滲透，因此除飛機前說明官外，其餘飛行人員一律著軍便服，不得穿飛行裝」。

楊全文表示，所有戰機說明官穿著飛行服是基地營區開放的固定做法；其餘所有工作人員、接待人員為了整齊劃一，都穿著軍便服，也代表軍方對營區開放活動抱持隆重的態度。他指出，包括去年清泉崗基地開放也是依照相關的規劃來執行。

今年上半年晉升少將的還有海軍131艦隊艦隊長劉勝山少將，劉聖山為阿美族原住民，是海軍第一位阿美族少將，他表示軍中還有很多原住民官兵，他期許後進繼續努力，只要具備足夠專業就有晉升的機會。

另一方面，劉勝山所指揮的131艦隊編裝有錦江級、沱江級飛彈巡邏艦和光六飛彈快艇，是配備艦載反艦飛彈數量最多的艦隊，面對中共艦艇持續繞台甚至滯留台灣周邊海域，劉勝山強調只要對方有特別動作，我方艦艇都會依令出港因應，請國人放心。