賴清德總統上任後首次出席國軍晉任將官勗勉典禮

賴清德總統上午在國防部長顧立雄、國安會秘書長吳釗燮陪同下出席113年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮，共晉升7名中將、24名少將，合計31名將官晉任。

國防部表示，國軍113年1至8月晉任中將人員，包括總統府侍衛長邵智君、戰規司長黃文啟、國防部參事陳明華、海軍司令部參謀長邱俊榮、海軍陸戰隊指揮官樊傳聲、情報次長謝日升及通資次長鄧恩憐等7人。晉任少將人員計黃譯徵、施宇隆、施宜佐、周廣宜、高廣智、林致源、辛宜聰、陳正倫、朱蕙芳、羅永昶、匡奕平、李銘書、翁予恒、楊仲棋、王俊山、魏建中、于健昌、劉勝山、江仲瑋、楊全文、吳佳興、王家駿、鍾喜文、王自立等24員，合計31人。