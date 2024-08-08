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賴清德總統上任後首次出席國軍晉任將官勗勉典禮

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
賴清德總統（左二）上午出席113年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮，與晉任少將的海軍一三一艦隊少將艦隊長劉勝山（右）握手致意，劉是海軍第一位阿美族少將。記者蘇健忠／攝影
賴清德總統（左二）上午出席113年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮，與晉任少將的海軍一三一艦隊少將艦隊長劉勝山（右）握手致意，劉是海軍第一位阿美族少將。記者蘇健忠／攝影

賴清德總統上午在國防部長顧立雄、國安會秘書長吳釗燮陪同下出席113年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮，共晉升7名中將、24名少將，合計31名將官晉任。

國防部表示，國軍113年1至8月晉任中將人員，包括總統府侍衛長邵智君、戰規司長黃文啟、國防部參事陳明華、海軍司令部參謀長邱俊榮、海軍陸戰隊指揮官樊傳聲、情報次長謝日升及通資次長鄧恩憐等7人。晉任少將人員計黃譯徵、施宇隆、施宜佐、周廣宜、高廣智、林致源、辛宜聰、陳正倫、朱蕙芳、羅永昶、匡奕平、李銘書、翁予恒、楊仲棋、王俊山、魏建中、于健昌、劉勝山、江仲瑋、楊全文、吳佳興、王家駿、鍾喜文、王自立等24員，合計31人。

其中馬防部政戰主任朱蕙芳由陸軍司令部文宣組長調升，成為國軍現役第5位女性將官。海軍一三一艦隊少將艦隊長劉勝山是海軍第一位阿美族少將。

賴清德總統（前排左三）上午在國防部長顧立雄（前排左二）、國安會秘書長吳釗燮（前排左一）陪同下出席113年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮，與晉任少將的馬防部政戰主任朱蕙芳（前排右起）、晉任中將的通資次長鄧恩憐、情報次長謝日升、通資次長鄧恩憐、海軍陸戰隊指揮官樊傳聲、海軍司令部參謀長邱俊榮、戰規司長黃文啟、總統府侍衛長邵智君、國防部參事陳明華等7位中將，共31名將官一一握手致意。記者蘇健忠／攝影
賴清德總統（前排左三）上午在國防部長顧立雄（前排左二）、國安會秘書長吳釗燮（前排左一）陪同下出席113年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮，與晉任少將的馬防部政戰主任朱蕙芳（前排右起）、晉任中將的通資次長鄧恩憐、情報次長謝日升、通資次長鄧恩憐、海軍陸戰隊指揮官樊傳聲、海軍司令部參謀長邱俊榮、戰規司長黃文啟、總統府侍衛長邵智君、國防部參事陳明華等7位中將，共31名將官一一握手致意。記者蘇健忠／攝影
賴清德總統（前排左二）上午在國防部長顧立雄（前排左一）陪同下出席113年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮，與晉任少將的馬防部政戰主任朱蕙芳（前排右一）等31名將官一一握手致意。朱蕙芳成為國軍現役第5位女性將官。記者蘇健忠／攝影
賴清德總統（前排左二）上午在國防部長顧立雄（前排左一）陪同下出席113年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮，與晉任少將的馬防部政戰主任朱蕙芳（前排右一）等31名將官一一握手致意。朱蕙芳成為國軍現役第5位女性將官。記者蘇健忠／攝影
賴清德總統上午在出席113年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮致詞，此次共晉升7名中將、24名少將，合計31名將官晉任。記者蘇健忠／攝影
賴清德總統上午在出席113年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮致詞，此次共晉升7名中將、24名少將，合計31名將官晉任。記者蘇健忠／攝影

國軍 國防部 海軍司令部

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