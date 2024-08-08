國軍上半年晉任31將官 海軍出現首位阿美族少將

從2010年第一次跑中華民國的國慶新聞，到了2024年總算難得有機會去看看別人的國慶長怎麼樣。 新加坡在8月9日迎來建國59周年，將會在政府大廈大草場（the Padang）舉行國慶慶典（NDP）。部隊鍋透過管道取得了第二次預演（Preview 2）門票，這集就來分享新加坡國慶預校的現場觀察和觀禮的心得。

2024-08-07 14:10