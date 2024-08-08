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國軍上半年晉任31將官 海軍出現首位阿美族少將

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
陸軍特種作戰指揮部少將指揮官匡奕平（左起）、海軍一三一艦隊少將艦隊長劉勝山、空軍第四戰術戰門機聯隊少將聯隊長楊全文上午代表「中華民國113年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」受訪。記者蘇健忠／攝影
陸軍特種作戰指揮部少將指揮官匡奕平（左起）、海軍一三一艦隊少將艦隊長劉勝山、空軍第四戰術戰門機聯隊少將聯隊長楊全文上午代表「中華民國113年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」受訪。記者蘇健忠／攝影

陸軍特種作戰指揮部少將指揮官匡奕平、海軍一三一艦隊少將艦隊長劉勝山、空軍第四戰術戰門機聯隊少將聯隊長楊全文上午代表「中華民國113年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」受訪。劉勝山為海軍第一位阿美族少將。楊全文曾為F16單機特技飛行員。

國防部表示，國軍113年1至8月晉任中將人員，包括總統府侍衛長邵智君、戰規司長黃文啟、國防部參事陳明華、海軍司令部參謀長邱俊榮、海軍陸戰隊指揮官樊傳聲、情報次長謝日升及通資次長鄧恩憐等7人。

晉任少將人員計黃譯徵、施宇隆、施宜佐、周廣宜、高廣智、林致源、辛宜聰、陳正倫、朱蕙芳、羅永昶、匡奕平、李銘書、翁予恒、楊仲棋、王俊山、魏建中、于健昌、劉勝山、江仲瑋、楊全文、吳佳興、王家駿、鍾喜文、王自立等24員，合計31人。其中馬防部政戰主任朱蕙芳由陸軍司令部文宣組長調升，成為國軍現役第5位女性將官。

海軍一三一艦隊少將艦隊長劉勝山（右二）代表「中華民國113年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」受訪，劉勝山為阿美族第一位海軍少將，上午與家人一起受訪。記者蘇健忠／攝影
海軍一三一艦隊少將艦隊長劉勝山（右二）代表「中華民國113年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」受訪，劉勝山為阿美族第一位海軍少將，上午與家人一起受訪。記者蘇健忠／攝影
空軍第四戰術戰門機聯隊少將聯隊長楊全文上午代表「中華民國113年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」受訪，楊全文曾為F16單機特技飛行員。記者蘇健忠／攝影
空軍第四戰術戰門機聯隊少將聯隊長楊全文上午代表「中華民國113年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」受訪，楊全文曾為F16單機特技飛行員。記者蘇健忠／攝影

國防部 海軍司令部 陸軍

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