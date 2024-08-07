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上半年將官晉升31人 賴總統明主持勗勉典禮

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
中華民國113年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮，將在國防部博愛樓迎賓大廳舉行，邀請賴清德總統親臨勗勉。記者李人岳／攝影
中華民國113年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮，將在國防部博愛樓迎賓大廳舉行，邀請賴清德總統親臨勗勉。記者李人岳／攝影

國防部表示，國軍今年1至8月共晉升7名中將、24名少將，合計31人。將於明天上午在國防部博愛樓迎賓大廳舉行「中華民國113年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」，邀請賴清德總統親臨勗勉，以鼓舞軍心士氣。

今年由於適逢總統大選年，從一月中開始凍結的軍中人事在賴總統520上任後，直到7月才恢復高階人事正常調動，因此國防部並未依往例在6月底舉行將官晉升勗勉儀式，而是採即占即升原則晉升授階，明天才由賴總統主持勗勉典禮並發表談話。

國防部今天表示，國軍113年1至8月晉任中將人員，包括總統府侍衛長邵智君、戰規司長黃文啟、國防部參事陳明華、海軍司令部參謀長邱俊榮、海軍陸戰隊指揮官樊傳聲、情報次長謝日升及通資次長鄧恩憐等7人。

晉任少將人員計黃譯徵、施宇隆、施宜佐、周廣宜、高廣智、林致源、辛宜聰、陳正倫、朱蕙芳、羅永昶、匡奕平、李銘書、翁予恒、楊仲棋、王俊山、魏建中、于健昌、劉勝山、江仲瑋、楊全文、吳佳興、王家駿、鍾喜文、王自立等24員，合計31人。

其中馬防部政戰主任朱蕙芳由陸軍司令部文宣組長調升，成為國軍現役第5位女性將官。

國軍 國防部 海軍司令部

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