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海巡新型100噸級巡防艇 服役東海岸守護漁民

中央社／ 花蓮縣7日電

為了強化台灣海域防衛力量，海巡署艦隊分署花蓮海巡隊今天迎來東海岸第1艘新型100噸級巡防艇，海巡署艦隊分署長廖德成說，可取締越界捕魚行為和保護漁民作業。

海巡署艦隊分署花蓮海巡隊今天在花蓮港口順天宮舉行「PP-10095艇成軍祈福典禮」，由廖德成主持祈福祝禱儀式，會後依循地方習俗，分送平安麻糬給參與人員、漁民朋友，象徵未來收穫豐盈。

廖德成受訪指出，新型100噸級巡防艇主要取締越界的鐵殼船、保護漁民作業，因為中國越界的鐵殼船對漁民權益影響非常大，現有的FRP巡防艇取締有困難性，因此建造更強、續航力更大的100噸艇，保護漁民作業權益。

廖德成說，最近有一些漁民在不知情的狀況下越界捕魚，這樣的狀況，仍要呼籲漁民遵守國際公約，不能夠進入到別國領海捕魚，以維護自身的安全。

花蓮海巡隊指出，這艘國艦國造的新型100噸巡防艇，內部暱稱為「超級100噸」，先進的導航與通信設備，能迅速反應並處理突發事件。

新型100噸巡防艇船體尺寸從原有的34公尺增為40公尺，寬度達7.8公尺，總噸位從170噸提高到300餘噸，有更高的耐浪性，執行海上巡邏、救難任務更安全有效。

花蓮海巡隊指出，也針對過去救援經驗，於左右舷接近海面處各設計有搜救區，還具有達600噸的海上拖帶能力，比舊型100噸巡防艇多上6倍，可在緊急情況下拖曳船隻避險，並配備了大型艦等級水砲，能有效嚇阻不法，驅離越界船舶，確保海域安全。

海巡署 漁民 花蓮

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